Hausse des prix de l’électricité : nos conseils pour comprendre les différences entre fournisseurs

Des prix de l’électricité multiplié par trois par quatre, parfois par même par dix pour les entreprises. Depuis des semaines, on entend les difficultés des sociétés de la région toulousaine et de partout en France avec leurs fournisseurs d'électricité. Certains n'arrivent plus à payer. Certains même n'arrivent pas à faire souscrire un contrat. Alors

est-ce qu'il y a des fournisseurs avec une meilleure offre ? Que faut-il regarder avant de signer un contrat d'électricité ?

Pour les particuliers : ne rien changer

Premiers élément de réponse pour les particuliers : ne changez rien. Avec le bouclier tarifaire étendu, tous les opérateurs ont le même tarif ou presque. Ils affichent un tarif (17 centimes pour EDF par exemple) mais le consommateur ne paie que 13 centimes à la demande de l'état.

Et surtout il faut mieux garder votre ancien contrat et allez jusqu'à la date anniversaire, les nouvelles offre sont forcément plus chères que les anciennes. Alors ne faites rien répète le courtier énergie David Costa. Il travaille pour l'entreprise Hitee dans la région toulousaine. " Tout le monde est logé à la même enseigne, il y a un plafond qui ne sera pas dépassé. Un exemple sur une facture d'électricité, il y a une moyenne d'augmentation de 20 € par mois à peu près avec le bouclier tarifaire. Sans lui, on serait à plus de 180 € par mois d'augmentation. Ce bouclier a stabilisé un prix à peu près à 0,13 € t jusqu'à 2023. Il y aussi un bouclier tarifaire sur le gaz et une augmentation moyenne sur les factures de 25 € à peu près. Sans lui, on sera à plus de 200 € par mois sans bouclier tarifaire. Quelqu'un qui a gaz et électricité aurait eu 400 € presque d'augmentation sans rien faire de plus que d'habitude sans ce bouclier tarifaire."

Pour les particuliers : La loi a prolongé le bouclier tarifaire, jusqu'au 30 juin 2023. La hausse des tarifs est limitée à 15 % à compter du 1er janvier 2023 pour le gaz, et également à 15 % pour l'électricité à compter du 1er février 2023.

Courtier en électricité pour les pros

Pour les entreprises, c’est en revanche un vrai casse-tête. Brice Borderes est le gérant d'une boutique de Tacos dans le centre-ville d'Albi. Son contrat d'électricité arrive à échéance dans les semaines qui viennent. Alors ils a fait appel à un courtier électricité parce qu'il était complétement perdu dans les offres. "Depuis quelques semaines ont fait beaucoup de calcul. Aujourd'hui on a proposition a 48 centimes alors qu'avant on était à 15 centimes. C'est beaucoup d'appel téléphonique. C'est très compliqué et puis les fournisseurs ne sont pas forcément à jour par rapport aux aides du gouvernement."

Parmi les conseils : prendre contact avec son fournisseur et vérifier sa date de fin de contrat. La comptable de la brasserie du Vigan a poussé un ouf de soulagement en faisant ça. Elle sait aussi que ça ne sert à rien de chercher une offre tout le suite… le marché est trop volatile : "L'année 2023, ça va beaucoup varier. On ne sait pas si les prix vont continuer à augmenter ou s'ils vont diminuer. Pour le moment, on ne s'en préoccupe pas forcément."

Ce qu'il faut faire : c'est comparer au même moment, le même jour avec les mêmes chiffres. Mais Ulrich qui tient une trattoria italienne a préféré ne pas choisir. Lorsqu’il a ouvert il y a quelque mois il est allé directement vers EDF.

"En ces périodes de crise, c'est vrai qu'on ne sait pas trop où on va. J'ai préféré rester sur quelqu'un que l'on connaît, que mes parents ont connu, et cetera."

Longue durée ou pas

Autre question : s’engager sur des longs contrats un peu moins chers. Dans cette boutique de Tacos… on hésite… " C'est à double tranchant. Peut être que dans deux ans, l'électricité vaudra moins cher et malheureusement, on sera bloqué sur ce contrat là. Ça peut aussi être dans le sens inverse."

Les entreprises qui toutes aussi attendent de savoir combien de temps les aides de l’état vont durer.

Pour les professionnels, un bouclier tarifaire a été mis en place pour les TPE. Un prix global moyen d’électricité de 280 euros HT/MWh, pour les TPE ( on été autour de 150 euros avant la crise mais sinon on serait à 300 ou 400 voier 500 euros du MGW ).

Il y a aussi l’amortisseur électricité, pour toutes les TPE et PME (moins de 250 salariés, chiffre d’affaires inférieur à 250 millions d’euros) qui ne sont pas éligibles au bouclier tarifaire. L’État prendra en charge, sur 50% des volumes d’électricité consommés, l’écart entre le prix de l’énergie du contrat et 180 euros/MWh (soit 0,18/kWh). L'ensemble des aides est répertoriée par la CCI Occitanie dans un guide pratique .