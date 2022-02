Hausse des prix du carburant : la galère d'un pompiste indépendant de Vinsobres

Les augmentations successives des prix du carburant ne touchent pas seulement les consommateurs, beaucoup de stations-service indépendantes sont en grande difficulté. C'est ce que vit la station-service de Vinsobres dans la Drôme située au bord de la D 94 depuis plusieurs semaines. Depuis son existence, en 1937, cette station-service a rarement été aussi peu fréquentée.

Depuis la flambée des tarifs du carburant, selon le gérant de la station-service de Vinsobres Roland Torrent, les clients sont de plus en plus rares : "aujourd'hui j'en suis à une douzaine de clients depuis ce matin. Il y a quelque temps c'était le double, nous en recevions 20 à 30 tous les jours. C'est très compliqué car j'ai des frais fixes, alors je prends le minimum de la marge mais je ne peux pas non plus travailler pour rien".

j'en suis à une douzaine de clients depuis ce matin

Dans la Drôme, le prix du litre de gazole varie entre 1,66 euros et 1,75 euros, alors pour plaire aux consommateurs, les grandes enseignes proposent des opérations promotionnelles durant les week-ends de février :carburant à prix coûtant, ou carburant à 1 euro (la différence avec le prix de base est remboursé en bons d'achat). Difficile pour les pompistes indépendants de rivaliser face à ces offres alléchantes. Pour Roland Torrent c'est tout bonnement impossible de faire de même : "un supermarché peut se rattraper sur la marchandise qu'il vend, pour eux le carburant c'est un prix d'appel mais pour nous c'est un produit vital !"

Depuis l'automne 2021, ce gérant de la station service de Vinsobres a perdu 40 % de son chiffre d'affaires. Des difficultés d'autant plus difficiles à vivre qu'en avril 2020 et en plein confinement, Rolland Torrent avait déjà constaté une forte baisse de sa clientèle : "durant le confinement finalement ça se comprenait, on servait quasiment personne parce que les gens ne pouvaient pas rouler mais aujourd'hui ils peuvent rouler ! Aujourd'hui lorsqu'ils s'arrêtent c'est pour mettre 20 euros d'essence pas plus."

À terme, Marie-France et Roland Torrent souhaitent revendre leur station mais dans ce contexte, ces derniers craignent de ne trouver que difficilement un possible repreneur.