Hausse des prix : jusqu'à cinq centimes de plus à la machine à café en entreprise

Au bureau, la pause à la machine à café va désormais vous coûter plus cher. En moyenne, il va falloir payer cinq centimes de plus pour se payer un expresso ou un cappuccino. En cause, le prix du café qui ne cesse d'augmenter.

La pause-café en entreprise n'échappe pas à l'inflation. Désormais, il faudra payer jusqu'à cinq centimes de plus pour se payer un café au distributeur. La raison : une augmentation du prix des matières premières comme le café, le sucre, le lait, le chocolat et une augmentation des coûts de transports. Ce qui est loin de rassurer Emmanuel Gourgaud, responsable de l'entreprise Cafeomatic, spécialisée dans les distributeurs et machines à café. "On est sur une hausse du prix du café de l'ordre de 40%, je n'ai jamais vu ça. C'est de plus en plus inquiétant, il y a un risque que les hausses se répètent donc personnellement, j'ai décidé d'augmenter le prix du café de cinq centimes. Avec cette situation, je n'ai pas le choix".

Le café social du distributeur automatique, qui coûte en moyenne 50 centimes, sera-t-il un jour inaccessible ? Compliqué à dire pour la NAVSA (Fédération nationale de vente et services automatiques), qui tient à nuancer cette hausse : "L'augmentation du prix à la machine à café n'est pas généralisée. Il faut savoir que le modèle économique est bien spécifique. Le prix est discuté entre chaque distributeur et entreprise. C'est à chaque fois le résultat d'une vraie négociation", précise Yoann Chuffart, le directeur général.

L'inflation sur le café est en tout cas bien réelle. Fin avril, l'Arabica a par exemple augmenté de 39,2%. Une nouvelle contrainte pour les gestionnaires qui, en juillet 2021, avaient déjà dû augmenter le prix pour passer d’un contenant en plastique au gobelet en carton.