Hausse des prix : la Région Nouvelle-Aquitaine gèle le tarif des repas et de l'internat dans les lycées

Le prix des denrées alimentaires augmente, mais la Région Nouvelle-Aquitaine annonce ce jeudi par communiqué que celui des repas et de l'hébergement dans les lycées dont elle a la charge restera inchangé pour les familles. Les élus du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, l'ont acté ce lundi, réunis en Commission permanente à Limoges. Cette mesure représente un effort budgétaire de 3,6 millions d’euros.

Les établissements "disposeront par ailleurs de moyens supplémentaires, soit environ 0,17 euro par repas, pour garantir la qualité et ce, sans impact sur le budget des familles. Enfin, pour accompagner les familles les plus fragiles, les dispositifs d’aide sociale déjà existants seront également reconduits en 2023", précisent Alain Rousset, président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, Jean-Louis Nembrini, le vice-président en charge des lycées, et Sandrine Derville, vice-présidente en charge des finances.

Une tarification sociale à la rentrée 2023-2024

En Nouvelle-Aquitaine, un repas coûte aujourd'hui environ 9 euros. 35% sont pris en charge par les familles, les 65% restants par la Région, soit de manière directe (via les frais de personnel), soit au travers d'aides versées à l'établissement. Pour la rentrée 2023-2024, la Région Nouvelle-Aquitaine prévoit de mettre en place une tarification solidaire qui prendra en compte le revenu des familles dans le calcul du prix.