Hausse des prix : la Vendéenne Guylaine Brohan de "Familles rurales" s'alarme des conséquences sur la santé

En rayon, les prix des produits alimentaires s'envolent. L’inflation a atteint 14,5 % pour les seuls produits alimentaires dans les rayons des supermarchés. Et les patrons des groupes Lidl et Système U prédisent 10% de plus dans les prochaines semaines, alors que les négociations entre grandes surfaces et fournisseurs de l'agroalimentaire se sont terminées ce mercredi soir.

Face à ces chiffres, l'association "Familles rurales" lance un appel aux consommateurs pour qu'ils modifient leur réflexe d'achat. "Nous avons mené une grande étude sur l'évolution des prix et nous avons constaté que les produits bruts, non transformés, comme les légumes, les fruits, le poisson... augmentent moins fortement que les produits transformés". ( 8% en moyenne contre plus de 14%) On veut vraiment que les gens comprennent l'importance de mettre ces produits dans leurs caddies" martèle Ghylaine Brohan la présidente vendéenne de l'association

Un message d'autant plus urgent à porter dans les campagnes que la hausse du coût de la vie est plus fort en milieu rural : "car il y a plus de logements passoires avec des coûts de chauffage plus élevées, moins de transports en commun et donc une plus forte dépendance à la voiture individuelle et donc à la flambée des prix de l'essence. À la clé : un budget alimentation qui est plus contraint."

Une allocation de 65 euros par mois pour les familles qui vivent sous le seuil de pauvreté ?

L'association a sorti sa calculette. Pour une famille avec deux enfants, se nourrir coute au minimum 477 euros par mois. Or les familles qui vivent sous le seuil de pauvreté disposent tout au plus de 412 euros par mois pour remplir le frigo. En clair, il manque 65 euros par mois pour faire le compte. "Nous demandons donc à l'État de mettre en place une allocation alimentaire mensuelle de 65 euros pour les familles les plus modestes" explique Guylaine Brohan qui alerte sur les enjeux de santé publique qu'une mauvaise alimentation peut entrainer.

*"J'ai écrit une lettre ministre de la santé pour l'interpeller sur le fait qu'il faut aider les plus modestes, car on dépense chaque année 20 milliards d'euros par an de soigner l'obésité et les maladies qui en découlent"*conclu la présidente nationale de Familles rurales.