Hausse des prix : "les fins de mois sont très difficiles" confient des mères de famille

Dès ce vendredi 1er octobre, les tarifs réglementés du gaz vont encore augmenter : plus 12,6 %. Sans compter les précédentes hausses depuis le début de l'année 2021. Ajoutons à cela quasiment 30 centimes de plus à la pompe à essence, une augmentation du prix des pâtes, du papier toilette, de l'huile ou encore des fruits... Difficile donc de trouver des consommateurs qui ne s'en plaignent pas.

Ce jeudi, à la sortie d'un supermarché à Fenouillet, près de Toulouse, les avis sont les mêmes : "Tout augmente, c'est catastrophique", "Je suis obligé d'aller dans plusieurs supermarchés différents pour comparer les prix", "Mon pouvoir d'achat a beaucoup baissé, c'est compliqué".

De plus en plus de familles sont obligées de se serrer la ceinture à la fin du mois. Copier

Apprendre à faire des concessions

Sur le parking, deux femmes sont en train de remplir le coffre d'une voiture. Des boissons, des pâtes, de l'huile, des gâteaux... Un plein de course pour une semaine qui leur a coûté plus de 300 euros. "Avant la crise sanitaire, cela nous coûtait environ 150 euros, ça a doublé, sauf que le salaire, lui, n'augmente pas", assure Nesrine, dépitée.

Accompagnée de sa voisine, les deux mères de famille avouent avoir du mal à gérer les différentes augmentations des prix.

Venues faire les courses ensemble, ces deux mères de famille avouent avoir constamment les yeux rivés sur le compte en banque. © Radio France - Léa Dubost

"On travaille et pourtant avec tout ce qu'on a à payer, à la fin du mois, on est à découvert. Avant, on vivait bien. Maintenant, on est obligées de faire de se priver. Mais les enfants ont du mal à comprendre. C'est frustrant de ne pas pouvoir les emmener faire des sorties comme ils aimeraient, par exemple à la fête foraine. Mais on n'a pas le choix," confient les deux femmes.

Faire des concessions, noter la moindre dépense... Des situations difficiles à vivre moralement pour de plus en plus de ménages. Nombreux sont ceux qui appréhendent déjà les dépenses énergétiques de cet hiver.