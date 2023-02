Hausse des tarifs des péages : "C'est un manque de courage de la part du ministre de l'Économie"

Les péages augmentent ce mercredi 2 février. Une hausse moyenne de 4,75 %.

Dans cet article, vous retrouvez quels sont les péages qui augmentent dans le 06. Pierre Chasseray est délégué général de "40 millions d'automobilistes". Pour lui, cette hausse est un scandale et il accuse notamment l'Etat.

"Le gouvernement n'a pas le courage politique aujourd'hui de faire la seule chose possible vis à vis des concessions autoroutières. Si l'État veut reprendre la main, il faut qu'il dénonce les contrats auprès du conseil d'État au titre que ces contrats ne respectent plus l'intérêt général. S'il y avait un petit peu de courage politique de la part du ministre de l'Économie et des Finances, on irait sur cette baisse des tarifs des péages."