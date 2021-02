Hausse des températures et des contrôles de police ce week-end en Île-de-France

4 000 policiers et gendarmes sont mobilisés ce week-end en Île-de-France afin de faire respecter les règles sanitaires en vigueur pour lutter contre le Covid-19, indique la préfecture de police dans un communiqué ce vendredi 19 février. Ces effectifs sont déployés alors que la hausse des températures prévue ce week-end fait craindre un relâchement du respect des règles sanitaires. Météo France annonce jusqu'à 17 degrés samedi et dimanche dans la région.

700 policiers et gendarmes mobilisés dès ce soir

Les policiers et gendarmes veilleront au respect des gestes barrières, en particulier la distanciation, et s’assureront qu’il n’y aura pas d’attroupements, indique la préfecture de police, notamment dans les parcs et jardins, rappelant qu’il n’est pas possible de s’y rassembler à plus de six. Les activités physiques en groupe d’adultes sont interdites. Par ailleurs, 700 policiers et gendarmes sont mobilisés en Île-de-France ce vendredi à partir de 18 heures pour veiller au respect du couvre-feu. Les contrôles s’effectueront sur la voie publique, les routes, au niveau des péages, des gares et dans les commerces, précise la préfecture de police.