Hausse des ventes de tabac via des marchés parallèles en Moselle et dans le Grand Est

C'est un phénomène qui s'est accentué depuis l'apparition du Covid en France. Les buralistes de Moselle et du Grand Est ont constaté une hausse des ventes de cigarettes via des marchés parallèles. Plus d'une cigarette sur 3 en était issue lors du dernier trimestre 2021.