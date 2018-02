Le projet de loi de programmation militaire (LPM) est présenté ce jeudi en conseil des ministres. Il définit les objectifs et moyens alloués aux armés de 2019 à 2025. Au menu notamment : modernisation des équipements et augmentation du budget de la défense.

Il doit définir les moyens alloués aux armées de 2019 à 2025, ainsi que leurs objectifs : le projet de loi de programmation militaire (LPM) est présenté ce jeudi en conseil des ministres. Emmanuel Macron a promis, lors de ses vœux aux Armées, un effort budgétaire "inédit et incomparable".

Un budget de 50 milliards d'euros en 2025

L'objectif, en effet, est de porter les dépenses de défense à 2% du PIB français en 2025, soit 50 milliards d'euros, contre 34,2 milliards cette année, avec une hausse de 1,7 milliards d'euros par an jusqu'en 2022, et de 3 milliards à partir de 2023. Rappelons que la France est engagée au Sahel avec l'opération Barkhane, au Levant avec Chammal, sans oublier Sentinelle sur le territoire national.

De nouveaux équipements et de meilleures conditions pour les soldats

La LPM se donne également pour ambition de se placer "à hauteur d'homme", c'est-à-dire à hauteur de soldat : "On ne peut pas uniquement privilégier les équipements ultramodernes et la préparation de l'avenir sans rien accorder à nos soldats aujourd'hui", a expliqué à l'AFP un haut gradé de l'armée de Terre. Emmanuel Macron a notamment promis un effort particulier sur l'entraînement, les infrastructures d'accueil et les équipements : gilets pare-balles, jumelles de vision nocturne, fusil d'assaut HK 416 (qui est en train de remplacer le Famas). La ministre des Armées, Florence Parly, a lancé en 2017 un "plan familles", qui comprend la construction de logements, des places en crèche, ou encore le wi-fi gratuit.

Modernisation d'une flotte vieillissante

Concernant les matériels de l'armée, ils sont nombreux à être vieillissants : la loi prévoit donc de les moderniser. Les véhicules blindés médians de l'armée de Terre vont être renouvelés, et les "VAB", les véhicules avant blindés, vont prendre une retraite bien méritée, après 40 ans de service : ils vont être remplacés par les blindés Griffon d'ici une dizaine d'années. Dans la Marine, le nombre de pétroliers ravitailleurs et de patrouilleurs vont augmenter, et Florence Parly s'est engagée à lancer des études sur le remplacement du porte-avions Charles de Gaulle d'ici 2040. L'armée de l'Air voit elle aussi sa flotte augmenter, notamment pour le renseignement et le ravitaillement, mais n'obtient pas, selon l'AFP, une hausse de ses effectifs.

Les travaux de renouvellement de la dissuasion nucléaire, eux, seront engagés au court du quinquennat. Ces efforts porteront les crédits alloués de 3,9 milliards d'euros en 2017 à 6 milliards d'euros en 2025.