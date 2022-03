Hausse du carburant : " bientôt on va travailler pour rien du tout" assure un transporteur creusois

La flambée des prix du carburant, commence à fragiliser certains professionnels creusois. A Jarnages, Madeleine Peyrot dirige une entreprise de transport routier et de déménagement. Le carburant lui coûte maintenant plus cher que les salaires de ses employés.

Les professionnels creusois commencent à s'inquiéter sérieusement face à l'envolée des prix du carburant. Ce jeudi 10 mars, le litre de Gazole et celui de l'essence dépassent les deux euros dans la plupart des stations creusoises. L'augmentation pèse sur le portefeuille de tous les citoyens. Elle impacte aussi de nombreuses entreprises. A Jarnages, Madeleine Peyrot dirige une société de transport routier et de déménagement. En une semaine, le coût du plein de ses camions, a augmenté de 60% .

1600 euros pour le plein d'un camion

"Depuis trois semaines on perd 10% de notre marge. A ce rythme on va finir par rouler pour pratiquement rien du tout", s'alarme la chef d'entreprise. Madeleine Peyrot se demande quand cette inflation va s'arrêter. "On ne se voit pas dire à nos clients, chaque mois on augmente votre facture de 60%", explique-t-elle.

Madeleine Peyrot réclame des aides ou une réaction de l'Etat, sans quoi toute l'économie qui risque d'être impactée. "Ce n'est pas viable, si ça reste comme ça pendant trois ou quatre mois, beaucoup d'entreprises seront obligées d'arrêter".

Les agriculteurs manifestent ce jeudi 10 mars

Face à cette explosion des prix du carburant, les éleveurs haussent également le ton. Ils manifestent à 20h, ce jeudi soir place Bonnyaud à Guéret. En effet, le gazole non routier (GNR), qui alimente les tracteurs, flambe lui aussi. Le litre a pris 50 centimes en 10 jours.

La Coordination rurale réclame une détaxation complète du Gazole non routier.