Hausse du coût de l'énergie : un peu moins de chauffage dans les églises lors des messes de Noël en Mayenne

C'est un rendez-vous incontournable pour de nombreux Mayennais : la traditionnelle messe de la veille de Noël. Une cinquantaine de célébrations sont organisées ce samedi 24 décembre partout dans le département . Cette année, il devrait faire un peu moins chaud dans les églises mayennaises. Des mesures ont été prises par le diocèse de Laval pour éviter d'avoir une facture d'énergie trop élevée.

ⓘ Publicité

"Une fois que l'église est chauffée, on peut couper un peu plus tôt"

Tous les curés mayennais ont reçu les préconisations du diocèse de Laval pour les messes de veille de Noël et les messes de Noël, afin d'éviter que les dépenses en électricité soient trop importantes. Ils jaugeront la température qu'il fait dans les églises et décideront de baisser d'un ou de plusieurs degrés le chauffage lors des célébrations. "On peut préconiser aussi à nos fidèles de peut-être mieux aussi se vêtir", souligne Arnaud Trubert, économe au diocèse de Laval, c'est-à-dire chargé des affaires économiques. Les températures ne devraient pas être trop basses en Mayenne ce samedi 24 et ce dimanche 25 décembre, d'après les prévisions de Météo France.

Le diocèse de Laval conseille également de baisser la température, par exemple, un peu avant la fin de la messe. "Vous avez une messe qui peut durer une heure. Un quart d'heure avant la fin de la messe, on peut couper le chauffage et la température ambiante va rester quand même assez stable avant de rebaisser", détaille Arnaud Trubert. "Quand on chauffe une voûte, on a un temps de mise en chauffe qui peut être un peu plus important. Mais une fois que l'église est chauffée, on peut couper un peu plus tôt", précise-t-il.

Les curés font face à un "défi important", selon l'économe du diocèse de Laval : "on doit chauffer des grands volumes et cela de manière intermittente", met en avant Arnaud Trubert. Pour l'instant, les factures d'énergie du diocèse de Laval n'ont pas trop explosé grâce à un "contrat de trois ans avec un fournisseur d'électricité et de gaz". "On a une sorte de matelas d'amortisseur sur cette année 2022 qui va se prolonger encore sur 2023 puisque la plupart de nos contrats vont arriver à leur termes fin 2023", explique Arnaud Trubert. Mais le diocèse de Laval se prépare déjà aux mois et aux années qui viennent, en étant "le plus sobre possible" dans le fonctionnement des paroisses. Si les factures d'énergie venaient à augmenter, le diocèse de Laval aurait du mal à revoir à la hausse ses dépenses en gaz et en électricité. "Notre diocèse, comme tous les diocèses de France, ne vit que de dons du denier, que des offrandes de messe, et on n'a pas non plus des dons qui peuvent forcément beaucoup progresser", souligne Arnaud Trubert.