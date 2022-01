Même si elle est vendue un peu plus cher pour cause de hausse du prix du beurre, la galette des rois garde ses amateurs fidèles. A Nancy, la boulangerie-pâtisserie Brandenberg a choisi de maintenir ses prix de l'an dernier.

Hausse du coût du beurre et galette des rois : "On a décidé de garder les prix de l'an dernier"

Derrière la vitrine, dans la boulangerie-pâtisserie Brandenberg à Nancy, des galettes dorées pour 4, 6 ou 8 personnes. Mais aussi des parts individuelles. "On les vend pour les repas du midi ou une petite douceur pour le goûter !" sourit Maria, vendeuse. Bouquet de fleurs à la main, Claire va déguster la galette avec des amis : "C'est la convivialité, une notion de partage qu'on retrouve après les fêtes. Ça permet de continuer sur une bonne lancée, même s'il faut faire attention pour le régime !"

Incontestablement, la galette des rois reste une valeur sûre même si la demande dure moins longtemps désormais. "Il y a quelques années, le mois de la galette comme on l'appelait, c'était tout le mois de janvier jusqu'à la chandeleur", souligne Alexandre Brandenberg, pâtissier installé à son compte depuis 13 ans et membre de l'association "Les Experts pâtissiers de Lorraine". "Au fur et à mesure du temps, ça se réduit. Maintenant, on va dire que c'est 15 grosses journées. Mais tant qu'il y a de la demande, on en fait !"

Alexandre et Marie-Sophie Brandenberg, installés depuis 13 ans rue de Mon Désert à Nancy © Radio France - Isabelle Baudriller

La galette est vendue 15€ la quatre parts, 20€ la six parts. Le même prix que l'an passé malgré la hausse du prix du beurre d'environ 25% depuis l'été dernier. "Le beurre, on l'achète toute l'année. Ce n'est pas que pendant la période de la galette, c'est une matière première indispensable dans notre métier", souligne l'artisan, "on est obligé de faire encore plus attention parce ça devient presque un produit de luxe. Effectivement, on s'est posé la question mais cette année, non, on a décidé de ne pas augmenter le prix de la galette."

Des fèves reproduisant les œuvres du sculpteur nancéien Gé Pellini garnissent les galettes des Experts pâtissiers de Lorraine cette année © Radio France - Isabelle Baudriller

La fédération des boulangers-pâtissiers de Meurthe-et-Moselle rappelle de son côté que les prix sont fixés par les artisans eux-mêmes et que si hausse du prix il y a, elle devrait être "légère".