Hausse du niveau de la Loire : la réouverture de la guinguette la Sardine à Orléans reportée

L'ouverture de la guinguette La Sardine initialement prévue ce jeudi 27 mai est reportée, indique la Ville d'Orléans ce mercredi. Motif : le niveau de la Loire est trop haut et empêche d'accéder sous le ponton pour installer les réseaux d'assainissement et d'eau potable.

La faute à la hausse du niveau de la Loire

"Les installations de plomberie de La Sardine ne peuvent être finalisées cette semaine à cause de la montée de la Loire qui ne permet pas l’accès au point de connexion à pied ou en bateau", écrit la mairie d'Orléans, qui "reste vigilante quant à la crue de la Loire afin de pouvoir installer la guinguette dans les meilleurs délais."

Ouverture le 1er juin ?

Interrogé par France Bleu Orléans, Samuel Crombeke, le patron de la plus ancienne guinguette de la ville (située quai du Châtelet), ne cache pas son impatience de pouvoir enfin retrouver le public et les clients, et évoque une réouverture possible mardi 1er juin à 16h, "mais sans garantie" : "on n'est pas sûrs que le niveau du fleuve ait suffisamment baissé à ce moment-là"

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

L'autre guinguette des quais de Loire, le Boui-Boui, est, elle, ouverte depuis plusieurs semaines (même si la météo très pluvieuse et venteuse de ces derniers jours oblige l'établissement à rester fermé ponctuellement).