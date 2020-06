L'association Pet's Rescue France à Aubusson recherche de toute urgence des familles d'accueil pour les chats et chatons abandonnés, très nombreux en ce moment. Il s'agit de prendre soin et sociabiliser les animaux le temps de les faire adopter.

Hausse du nombre de chats abandonnés en Creuse : et si vous deveniez famille d'accueil ?

Réglisse, Praline et Kiara cherchent des familles d'accueil. Ces trois boules de poils ont été secourus par Pet's Rescue France à Aubusson. Depuis le déconfinement, l'association creusoise croule sous les appels de personnes qui trouvent des chats abandonnés. "C'est la pleine période d'accouchement des mères, donc il y a beaucoup de chatons. Ensuite, pour les abandons, je ne sais pas pourquoi ils augmentent depuis la fin du confinement, mais c'est devenu catastrophique", soupire Florian Chavignaud, président de l'association.

Alors que samedi 27 juin marque la journée mondiale contre l'abandon des animaux, Pet's Rescue France se retrouve avec une quinzaine de chats sur les bras, mais n'a pas de locaux pour les recueillir. Elle cherche donc de toute urgence des familles d'accueil, capables de les prendre en charge le temps de leur trouver une famille d'adoption.

Réglisse et Praline font partie de la quinzaine de chats qui cherchent une famille d'accueil. - Pet's Rescue France

Sociabiliser les chats avant leur adoption

Depuis une dizaine de jours, Angélique héberge Mystic à Guéret. C'est la première fois qu'elle joue le rôle de famille d'accueil : "Il est mignon comme tout, c'est un petit chat très peureux et n'a pas l'habitude de l'homme. J'essaye de gagner sa confiance, lui apprendre à ne pas avoir peur, jusqu'à ce qu'il soit prêt à avoir une nouvelle maison. C'est vraiment gratifiant d'être famille d'accueil", sourit-elle.

Ce rôle est bénévole, mais l'association prend en charge l'intégralité des soins vétérinaire, et peut participer au financement de la litière et des croquettes. "Les principales qualités à avoir sont d'aimer les animaux et d'être patient, parce que certains chats doivent apprendre à se sociabiliser. Il faut leur apprendre que l'homme n'est pas une menace", explique Florian Chavignaud. Détail important, il précise que tous les chats à placer sont propres.

Pet's Rescue France recherche aussi une famille d'accueil pour deux chiens de chasse de type Gascon. Elle recrute également des bénévoles et appelle aux dons financiers et aux dons de croquettes. Lancée en novembre 2018, l'association compte vingt-six adhérents.

