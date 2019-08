Hausse du nombre de noyades : "une véritable lacune sur le savoir-nager" en France

Bordeaux, France

À Lacanau, le poste de sauvetage est constamment en alerte l'été. Sauveteurs, CRS MNS, scrutent la plage grâce à leurs jumelles. Mais ils ne sont pas les seuls à se porter quotidiennement au secours de plaisanciers en difficulté. Souvent, les surfeurs sont les premiers à apercevoir une personne en danger. "Le premier maillon de la chaîne de sécurité" souligne Pascal Bernadet, vice-président de la Fédération Française de surf, qui s'inquiète d'une "véritable lacune sur le savoir-nager" en France.

L'apprentissage de la natation, de la mer, de l'environnement, sont des incontournables dans une éducation du 21ème siècle - Pascal Bernadet

Les chiffres des noyades en France sont toujours hauts et même records : plus de soixante décès au mois de juillet cette année. La ministre des Sports Roxana Maracineanu, en visite à Lacanau ce lundi 12 août, a parlé d'un "fléau" et fait de la lutte contre les noyades une priorité. Elle reconnaît que la France a besoin d'une "meilleure éducation aquatique."

Roxana Maracineanu promet un plan de lutte contre les noyades à la rentrée, avec son ministère, celui de la Santé et celui de l'Intérieur. L'apprentissage de la nage pourrait commencer dès l'école maternelle.