Hausse du prix de l'essence : "J'ai peur que ça soit catastrophique", s'inquiètent les taxis de Nice

Le prix de l'essence au plus haut. Il dépasse les 2,5 euros du litre ce jeudi 10 mars. Une charge énorme pour les automobilistes qui ne s'en sortent plus. Un poids d'autant plus fort pour les professionnels, notamment les taxis. Ils sont exactement 437 à Nice et ils commencent à être très inquiets.

A l'aéroport de Nice, dans la longue file d'attente des taxis. Gilles, au volant de sa voiture, attend désespérément, "165 minutes d'attente". Douze heures de travail par jour mais très peu de clients selon lui et des charges écrasantes. "Avant mon plein il était entre 70 et 80 euros et là on est entre 90 et 100 euros. A la fin de l'année on a dépassé les 9 000 euros", raconte-t-il.

"On repart à zéro sans savoir ce qu'il va se passer"

Un coup massue pour des taxis déjà affaiblis par deux ans de crise du Covid-19 et ses conséquences. "On ne s'en sort plus, on ne voit plus le bout du tunnel", estiment Fabrice Cavaléra, président du syndicat des taxis de Nice. "On espérait un bout du tunnel imminent pour cette saison, là on repart à zéro sans savoir ce qu'il va se passer", raconte-t-il. "J'ai peur que ça soit vraiment catastrophique", conclut-il.

Les conséquences de la guerre en Ukraine déjà visibles

A cela s'ajoute la guerre en Ukraine. Ses conséquences sont déjà visible à Nice, "il n'y a pas de clientèle russe", constate Mickael. "On ne les aura pas cette année. On a peur quand même", dit le jeune homme.

Une accumulation qui pousse certains à passer aux véhicules électriques. D'autres, asphyxiés par les charges, pensent carrément à changer de métier.