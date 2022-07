Hausse du prix du carburant : le covoiturage en forte hausse dans la région de Colmar

Avec la forte hausse du prix du carburant , le covoiturage a le vent en poupe.

C'est ce que constatent les responsables de l'application Covoit'Ici, installée depuis huit mois dans la vallée de Kayserberg. Elle permet soit en passager, soit en chauffeur, de faire des trajets entre Le Bonhomme, Kaysersberg, au parking Lacarre de Colmar et très récemment la gare de Colmar, dans les deux sens.

Les demandes ont explosé au mois de mai

Les demandes ont explosé au mois de mai de mai, avec plus de 300 trajets demandés de conducteurs qui peuvent prendre des passagers ou des passagers qui cherchent une voiture pour se déplacer. Une tendance qui doit se confirmer au mois de juin et qui devrait se poursuivre dès la rentrée, tant que le prix du carburant est très haut.

"Lorsque je fais le plein, mon fils qui a 10 ans regarde toujours la pompe et me dit : maman t'as dépassé les 80, là t'a dépassé les 100. Tu penses qu'on aura assez pour manger ?", explique Stéphanie, convertie au covoiturage depuis le mois de mars. Elle choisit de prendre des passagers pour alléger sa facture.

Les conducteurs perçoivent un dédommagement d'un euro par passager et cinquante centimes par siège libre. Un dédommagement financé par la communauté de communes

Le covoiturage devient tendance avec la hausse du prix de l'essence

Avec la hausse du prix du carburant, de nombreux nouveaux usagers de l'application s'y mettent. Le covoiturage devient de plus en plus tendance, explique Julie Walker, la cheffe de projet d'Ecov, la société qui met en place le covoiturage dans la vallée de Kaysersberg.

" On parle de plus en plus du covoiturage et il commence à rentrer dans les mœurs, c'est une bonne chose. Nous avons 90 sièges libres par jour proposés par nos conducteurs cela montre que tout le monde s'y met," poursuit Julie Walker.

Au delà de l'aspect financier, le covoiturage c'est aussi bon pour l'environnement, avec moins de voitures en circulation entre la vallée de Kaysersberg et Colmar.

