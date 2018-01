Loire, France

Presque 7 % de plus sur la facture, pour ceux qui se chauffent et font la cuisine au gaz, et sont fournis par Engie. 6,9% précisément. Une hausse liée à l'augmentation de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel, une sorte de taxe carbone. Ce bon vers le haut fait grincer des dents dans les rues de Saint-Etienne, d'autant que beaucoup ont l'impression de ne pas avoir d'alternative.

Un comparateur en ligne pour connaître le fournisseur le plus avantageux

Alors comment faire pour ne pas subir cette hausse des prix chez Engie ? L'UFC-Que Choisir de la Loire invite les consommateurs de gaz naturel à être très attentif aux variations des prix chez les autres fournisseurs, et de ne pas hésiter à en changer. Cela varie selon la consommation de chacun, mais une dizaine de fournisseurs proposent des prix plus avantageux que le tarif réglementé auquel est soumis Engie.

Pour s'y retrouver plus facilement, l'UFC-Que Choisir a mis en ligne un comparateur regroupant presque 30 offres, de neuf fournisseurs différents.

Mary-Violette Goffinet, présidente de l'antenne ligérienne de l'UFC-Que-Choisir explique que le changement n'est pas compliqué : "Il faut se rappeller qu'on peut changer de fournisseur comme on veut, que le changement est gratuit, qu'on a rien à faire pratiquement : contacter le nouveau fournisseur et c'est lui qui s'occupe de vous raccorder." Elle précise que le gaz qui arrive est le même, et que ce changement se fait sans interruption dans la fourniture.