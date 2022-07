Hausse du Smic, du Livret A, fin des mesures d'exception contre le Covid-19 : ce qui change au 1er août

Revalorisation du Smic, hausse du taux du Livret A... Le mois d'août 2022 marque quelques changements pour le porte-monnaie et le quotidien. Tour d'horizon de ces mesures.

Revalorisation du Smic

L'inflation, qui s'est emballée ces derniers mois, entraînera une nouvelle revalorisation automatique du Smic de 2,01% au 1er août. Pour un temps plein, le Smic mensuel passe ainsi de 1.302,64 euros à 1.329,06 euros net. Le Smic horaire évolue, lui, de 8,58 euros à 8,76 euros.

Il s'agit de la quatrième augmentation du Smic en moins d'un an, la dernière ayant eu lieu le 1er mai, avec une hausse de 2,65%. En plus de la revalorisation annuelle du 1er janvier, le Smic est en effet augmenté mécaniquement en cours d'année du montant de l'inflation pour les 20% des ménages ayant les revenus les plus faibles, si celle-ci dépasse 2% par rapport à la dernière hausse.

Hausse des Livrets

Le taux du Livret A doublera au 1er août pour atteindre 2%. En février, la rémunération du Livret A avait déjà doublé, passant de 0,5%, un plancher historique, à 1%. Le Livret d'épargne populaire (LEP) grimpera lui à 4,6%. Ce dernier est réservé aux personnes ayant des revenus ne dépassant pas certains plafonds (20.297 euros annuels par exemple pour une personne seule).

Le taux dépend en partie du niveau d'inflation, des taux interbancaires, auxquels les banques s'échangent de l'argent à court terme, mais aussi d'un éventuel "coup de pouce", absent cette fois-ci. Attention, si cette hausse peut sembler une bonne nouvelle pour les épargnants, le taux, même revalorisé, restera très nettement inférieur à l'inflation.

Cette revalorisation du Livret A entraîne par ailleurs avec elle le taux du Livret de développement durable et solidaire (LDDS). Livret A et LDDS totalisent plus de 485 milliards d'euros d'encours, selon le dernier pointage de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC).

Covid-19 : fin des mesures d'exception

A partir de ce 1er août entre en vigueur une nouvelle version du projet de loi sanitaire, votée par le Parlement la semaine dernière. Cette version prévoit l'abrogation expresse, et non plus implicite, des régimes permettant l'instauration de restrictions aux libertés, tels que confinement, couvre-feu ou pass sanitaire.

En revanche, le nouveau texte prévoit qu'en cas d'apparition d'un nouveau variant particulièrement dangereux du Covid-19, le gouvernement pourra imposer la présentation d'un test négatif pour prendre l'avion.

La remise carburant de 15 à 18 centimes par litre d'essence prolongée

La remise gouvernementale de 15 à 18 centimes par litre d'essence qui est appliquée automatiquement dans les stations-service depuis le 1er avril est valable jusqu'à la fin du mois d'août. Entre le 1er septembre et fin octobre, cette aide sera portée à 30 centimes par litre d'essence. À partir du 1er novembre, elle sera ramenée à 10 centimes jusqu'à la fin de l'année.

La prise en charge de 35 centimes par litre de carburant par le gouvernement pour les professionnels de la pêche n'est en revanche pas prolongée en août.

Coup de pouce pour le transport marin

La CMA CGM va réduire ses taux de fret de 750 euros par conteneur 40 pieds vers la métropole et les Outre Mer, soit jusqu'à 25% de ses prix, au lieu de 500 euros prévus initialement. La mesure est étendue à l'ensemble de ses clients en métropole à partir du 1er août et pour un an, alors qu'elle devait être réservée à des enseignes de grande distribution, a précisé le groupe dans un communiqué.