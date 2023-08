Sécurité routière : hausse record du nombre de morts sur les autoroutes en 2022

Un accident mortel sur deux se produit entre 0h et 9h

Prudence sur autoroute. Même si le réseau autoroutier reste le plus sûr, 188 personnes y ont trouvé la mort en 2022. C'est 57 décès de plus qu'en 2021 soit une hausse record de 43% en un an, indique l'Association des sociétés françaises d'autoroutes (ASFA) dans son bilan annuel de l'accidentalité sur le réseau autoroutier, publié ce mercredi.

Autre source d'inquiétude, l'évolution préoccupante des comportements des conducteurs, souligne l'ASFA. Entre 2018 et 2022, la consommation de de drogue, d'alcool et de médicaments au volant est devenue la première cause d'accidents mortels, responsable de près d'1/4 des accidents (23%).

Les jeunes conducteurs sont surreprésentés : 1 conducteur sur 2 à l’origine de ces accidents a moins de 35 ans. 60% de ces accidents surviennent la nuit et 42% se produisent le week-end. De plus, on constate qu’un conducteur alcoolisé sur deux présente une alcoolémie supérieure ou égale à 1,2 g/l de sang alors que la limite légale est 0,5 g/l de sang.

La somnolence, deuxième cause d'accident

La somnolence et la fatigue interviennent dans 18% des accidents mortels, c'est la deuxième cause de mortalité sur autoroute. Le risque est particulièrement élevé entre minuit et 9h du matin avec un accident mortel sur deux. Le créneau 5h/8h concentre à lui seul 23% des accidents. Tous les conducteurs sont concernés.

Autre cause importante de mortalité sur autoroute, la vitesse excessive, responsable de 16% des accidents mortels. Des accidents qui se produisent plus souvent la nuit. Les conducteurs de moins de 35 ans sont à l’origine d’1 accident mortel sur 2 dû à une vitesse excessive.

L’utilisation des "distracteurs" au volant (smartphones, tablettes, GPS …) est responsable de 16% des accidents mortels. "L’inattention au volant risque d’augmenter dans les prochaines années", prédit l'AFSA, "avec la multiplication des équipements embarqués et des services qu’ils proposent".

Forte hausse des accidents concernant les piétons

Le nombre d'accidents mortels impliquant des piétons reste très élevé puisqu'il représente 17% des accidents mortels entre 2018 et 2022. En 2022 , 40 accidents mortels ont impliqué des piétons. La plupart des tués (65%) sont des piétons sortant d'un véhicule accidenté ou en panne mais également des piétons provenant de l’extérieur et traversant les voies (22%).

Parmi ces piétons, on trouve aussi les agents intervenant sur l'autoroute. L'an dernier, quatre accidents mortels ont concerné directement le secteur autoroutier : 2 agents des sociétés d'autoroute, 1 gendarme, et 1 dépanneur. D'autre part, les équipes en intervention ont été victimes de 169 accidents au cours desquels 16 salariés ont été blessés, dont 12 heurtés par un véhicule en circulation. L'année 2022 est marquée par une augmentation de 34% des accidents des équipes en intervention sur autoroute.

Là encore, le manque de vigilance et l'utilisation du téléphone portable, sont les premières causes de ces accidents. Les sociétés d'autoroute continuent de lutter sans relâche contre ces deux principaux fléaux notamment en rappelant sans cesse l'importance du respect des règles du code de la route.