Hausse des charges, abandons plus précoces, l'inquiétude du refuge SPA de Cabourg

Les refuges de la SPA sont inquiets ! Les croquettes, l'électricité, l'eau... Ils ne sont pas épargnés par la hausse des charges. Ils doivent aussi faire face aux abandons, ils ont augmenté de 15% au premier trimestre 2023 selon la SPA et à deux mois des vacances d’été, ces chiffres n'annoncent rien de bon.

ⓘ Publicité

C'est le cas du refuge SPA de Cabourg, à côté de l'Hippodrome. Avec cinq salariés et une vingtaine de bénévoles, le centre accueille 30 chiens et 50 chats et il est complet. Quatre week-ends par an, le refuge ouvre ses portes aux visiteurs, c'est le cas ce samedi et dimanche (13-14 mai). Des journées qui sont très attendues, partout en France, car c'est à ce moment que les adoptions sont généralement nombreuses.

Abandons plus précoces

Estelle Cretté a passé sa vie à la SPA, elle est responsable du refuge de Cabourg depuis 3 ans. Si la hausse des charges inquiète, ce sont plutôt les abandons, plus précoces cette année, qui est au cœur des préoccupations.

"La période des abandons classiques, qui est la période estivale en temps normal, a déjà malheureusement commencé. On est déjà saturé. On se demande comment on va pouvoir faire face cet été à tous les abandons qui vont arriver. Tous nos frais liés au fonctionnement du refuge et aux soins des animaux. Tout a énormément augmenté. C'est +6% de frais de véto, par exemple. Forcément, nos coûts sont de plus en plus élevés quand on récupère et on accueille de plus en plus d'animaux. On essaye de pousser les murs. On a aussi heureusement quelques familles relais qui peuvent accueillir notamment des chats, des chatons, etc. Mais il y a un moment où, malheureusement, le refuge n'est pas extensible. C'est inédit et vraiment, je le redis, quand on accueille des animaux, il faut qu'on soit en capacité de les accueillir correctement pour leur bien-être".

La SPA attend votre visite, pour pourquoi pas adopter ! © Radio France - Louis Fontaine

Perte de patience

"C'est fou, on a 10 appels par jour et c'est pour des abandons ! Les gens ne veulent pas éduquer leur chien, ils n'ont plus la patience. Quand ils viennent adopter un chiot, il faut déjà qu'il soit propre, qu'il donne la patte, ça ne marche pas comme ça" s'énerve Alexia, salariée à la SPA de Cabourg depuis 2018.

Les portes du refuge sont ouvertes ce week-end de 10 h à 17 h 30. Des animations, un bar à chat, un food-truck, une tombola et des activités avec les chiens vous y attendent. C'est également le cas du Grand Refuge SPA ornais de la Pervenchères.