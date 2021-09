Haut-Rhin : cet été, des bénévoles ont pris des nouvelles des personnes âgées isolées et fragiles

Alors que cet été l'épidémie de Covid-19 est toujours présente, des bénévoles du réseau APA, dans le Haut-Rhin, ont pris des nouvelles des personnes isolées et fragiles.

Ils sont un millier, durant toute l'année, à se mobiliser. Ils donnent de leur temps aux autres. Des hommes et des femmes très dévoués pour tendre la main en cette période compliquée, pour les personnes âgées notamment.

Valentin Cerdan jeune étudiant auprès des plus fragiles, Lynda de Burgo, bénévole depuis 20 ans

Il y a par exemple Valentin Cerdan, un jeune étudiant de Colmar. Pendant le premier confinement, ça a été le déclic pour lui. Il s'est retrouvé seul dans sa chambre et a voulu tendre la main aux autres. Il s'est rapproché du réseau APA et a passé des coups de fil chez les personnes âgées, pour discuter avec elles et les sortir de leur isolement, alors que les visites étaient réduites.

Valentin Cerdan étudiant de 20 ans et bénévole depuis le premier confinement Copier

Cela fait maintenant plus d'un an que le jeune homme de 20 ans consacre quelques heures par semaine à faire du bénévolat. " Cela me fait du bien car on est reconnu. On nous remercie d'être là et de penser aux autres. On se sent reconnu à notre juste valeur," témoigne Valentin.

Il y a aussi Lynda de Burgo, bénévole dans la région de Mulhouse depuis 20 ans. Elle rend régulièrement visite aux personnes âgées isolées. "Je suis seule et le fait de voir que je peux apporter quelque chose. Je ne vois alors plus ma solitude et mon isolement", explique la mulhousienne.

Des bénévoles recherchés toute l'année

Toute l'année, le réseau APA recherche des bénévoles qui souhaitent consacrer un peu de temps aux autres. Pendant le premier confinement, plus de 18.000 personnes ont été appelées via la plateforme du cœur, pour maintenir le lien social.