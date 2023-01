Haut-Rhin : Guebwiller va faire partie des sites où le facteur ne passera peut-être plus tous les jours

La Poste va lancer à partir du mois de mars 68 expérimentations dans toute la France afin de réorganiser les tournées de distribution de courrier. Cette distribution du courrier pourrait ne plus être quotidienne. Tout dépendra du courrier à distribuer. En clair : pas de courrier, pas de facteur. Parmi les sites retenus : celui de Guebwiller, dans le Haut-Rhin. Plus précisément le site "Guebwiller-Florival" si l'on en croit les documents de la Poste, un site qui dépend de la plate-forme de préparation et de distribution du courrier de "Colmar Liberté."

Tableau des sites qui seront en expérimentation au mois de mars - .