Haut-Rhin : il retrouve un toit grâce aux gilets jaunes

Burnhaupt-le-Haut, France

Jean se souviendra toute sa vie du geste des gilets jaunes du pont d'Aspach à Burnhaupt-le-Haut. Le 12 janvier janvier dernier, en conflit avec son co-locataire, l'homme de 50 ans se retrouve à la rue.

Il erre dans le froid et se présente sur un rond-point de gilets jaunes, à Burnhaupt-le-Haut. Il est accueilli à bras ouverts. On lui offre un repas chaud et du réconfort.

Une chambre d'hôtel provisoire trouvée grâce aux gilets jaunes

De fil en aiguille, les gilets jaunes se mobilisent pour lui. Ils alertent les services sociaux et depuis, Jean a trouvé, grâce à la solidarité de tous, une chambre d'hôtel provisoire, où il peut dormir au chaud. Depuis le 15 janvier, Jean est devenu "gilet jaune", il participe à toutes les manifestations le week-end.

Témoignage de Jean aidé par les gilets jaunes Copier

Les "gilets jaunes" du pont d'Aspach autour de Jean © Radio France - Guillaume Chhum

J'étais frigorifié, ils m'ont donné à manger et un toit. Depuis je fais toutes les manifestations. C'est une famille," Jean a trouvé un hébergement provisoire grâce aux gilets jaunes

Jean est toujours à la recherche d'un emploi, mais la semaine prochaine, il doit quitter le Haut-Rhin pour prendre la direction du sud et de sa famille. Là encore, les gilets jaunes ont trouvé pour lui un chauffeur pour le conduire auprès de ses proches.

Si on ne l'avait pas fait, on avait rien à faire ici ! Les gilets jaunes c'est pour aider les gens. On veut faire un monde humain et non financier," Le Gaulois, un gilet jaune qui a aidé Jean