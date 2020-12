Haut-Rhin : pendant les fêtes, des bénévoles appellent les personnes âgées isolées

Un coup de fil qui fait du bien, ce sont les "appels téléphoniques du cœur" . Dans le Haut-Rhin, des bénévoles du réseau APA prennent régulièrement des nouvelles des personnes âgées qui sont seules. Un dispositif qui est très important pendant l'épidémie de Covid-19, qui a été déclenché pendant le premier confinement et qui est prolongé pendant les fêtes.

Ce sont au total 200 bénévoles qui vont prendre des nouvelles de 3.000 personnes dans le département.

Jean-Joseph appelle régulièrement une vingtaine de personnes par semaine

Jean-Joseph Feltz est un ancien proviseur à la retraite, il fait partie des bénévoles qui passent des coups de fil. Une manière pour lui de se rendre utile. Il a l'habitude d'appeler une vingtaine de personnes le jeudi et le vendredi, des personnes qui commencent à reconnaître sa voix et son numéro de téléphone. Certains ont rentré son numéro et attendent son appel avec impatience.

Ce qui me fait chaud au cœur, c'est que le réseau social il marche, il fonctionne," Jean-Joseph Feltz, bénévole de la Plateforme du cœur

Jean-Joseph adapte son entretien en fonction de la personne qu'il a au bout du fil. " Je peux parler en Alsacien avec ceux qui le souhaitent. Je glisse de temps en temps une petite blague en Alsacien," explique le bénévole.

"Je passe plus de temps avec les personnes, pendant les fêtes, les conversations sont plus longues. On parle aussi de nostalgie, on se souvient de bons moments. Ce n'est pas triste de parler de quelqu'un qui est parti," poursuit Jean-Joseph Feltz.

Ce qui rassure l'ancien proviseur, c'est que beaucoup de personnes qu'il a au bout du fil ne passeront pas les fêtes seules. Elles auront de la visite, tout en respectant bien sûr les gestes barrières.

Un moment qui fait du bien aux personnes âgées isolées, mais aussi au bénévole qui aime donner de son temps, pour les autres.