Haut-Rhin : plus de 5 000 signatures contre l'installation des compteurs Linky dans les foyers

Pendant l'été, la mobilisation compteur contre l'installation des compteurs Linky ne faiblit pas dans le Haut-Rhin. Les associations font circuler des pétitions, elles seront remise le 9 septembre au préfet, à Colmar. Pour l'instant ces pétitions ont rassemblé plus de 5 000 signatures.

Dans le Haut-Rhin, la grogne ne cesse contre l'installation des compteurs Linky, ces compteurs dits intelligents qu'ENEDIS anciennement ERDF, veut installer dans les foyers . Un compteur qui permet de voir directement sa consommation électrique. Les association émettent des doutes sur l'émission des ondes électro-magnétiques potentiellement cancérigènes, la hausse sur les tarifs et une intrusion dans la vie privée des personnes.

Le Groupe Santé Colmar fait signer depuis le début de l'été et ce jusqu'au 30 août des pétitions qui ont pour l'instant rassemblé plus de 5 000 signatures. Elles seront remises le 9 septembre en préfecture du Haut-Rhin à Colmar, pour demander au préfet l'arrêt des installations dans les foyers .Un rassemblement est aussi prévu devant la préfecture à 10 heures.

Pour l'instant, une dizaine de communes haut-rhinoises se sont opposées à l'installation de ces compteurs Linky. Il s'agit entre autre de Eschbach au Val, Freland, Kaysersberg-Vignoble, Lapoutroie, Le Bonhomme, Manspach, Orbey, St Bernard, Sainte-Marie aux Mines, Sausheim ou encore dernièrement, Burnhaupt-le-Bas. Ces communes envisagent de se fédérer, pour mener la fronde anti-Linky ensemble.

A Mulhouse la municipalité a donné son feu vert. A Colmar, l'installation est prévue en 2019.

Ce qui me gêne, c'est qu'on empiète sur la vie privée des gens. On peut augmenter la puissance du compteur, changer le tarif de location, on peut le couper à distance," Claude Abel, le maire de Sainte-Marie-aux-mines