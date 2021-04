Haut-Rhin : un distributeur de plats cuisinés frais et faits maison dans une pépinière d'entreprises

Un distributeur de plats cuisinés,concoctés avec des produits frais. Cela vient d'ouvrir il y a quelques jours, dans la pépinière d'entreprises de Soultz, rue de l'industrie.

Un secteur qui représente plus d'une centaine d'entreprise et un millier de salariés. Pour 10 euros, vous avez un plat et un dessert, concoctés par Christophe Girerd, cuisinier et ancien enseignant des les écoles hôtelières. L'idée lui est venue pendant le premier confinement.

Les produits frais avant tout, une cuisine savoureuse

Le distributeur est ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Il est régulièrement approvisionné et les plats renouvelés en semaine. Vous avez deux trois choix de plats par jour, mais aussi des desserts différents. Le cuisinier mise sur la fraîcheur de ses produits et la lutte contre des plats "aseptisés". Le succès est au rendez-vous, avec plus d'une vingtaine de plats achetés par jour.

Un distributeur régulièrement approvisionné © Radio France - Guillaume Chhum

Des plats et des desserts conservés au frais dans le distributeur, il suffit ensuite de réchauffer © Radio France - Guillaume Chhum

"Nous faisons tout nous-même, c'est ce qui nous nous passionne, mon épouse et moi. Ce matin, on a écossé des petits pois frais, c'est difficile, mais quand vous voyez le résultat dans l'assiette, c'est beaucoup mieux que du congelé," souligne Christophe Girerd.

Faciliter la vie des salariés dans la pépinière d'entreprise

Ce concept permet de faciliter la vie des salariés qui travaillent dans la pépinière d'entreprises et qui ont une heure pour déjeuner. "Cela leur permet de gagner du temps. Ils récupèrent les plats, font réchauffer et se régalent ensuite.Les gens qui travaillent dehors ont aussi quelque chose de chaud à manger. C'est une solution, ça leur change des sandwiches ou des fast food," ajoute le cuisinier.

Christophe Girerd songe à ouvrir d'autres distributeurs à l'avenir, mais avant tout il se concentre sur la fraîcheur de ses plats.

Il souhaite aussi se rapprocher des producteurs locaux pour favoriser les circuits courts.

Retrouvez la chronique "la nouvelle éco" à 7h17.

France Bleu Alsace est à vos côtés pour vous accompagner pendant cette période de crise sanitaire. Chaque jour à 7h17, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de votre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc). Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ?