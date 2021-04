Haut-Rhin : un projet d'unité de méthanisation provoque l'opposition de riverains à Munchhouse

Un projet d’unité de méthanisation provoque des oppositions dans le Haut-Rhin, en Alsace sur la commune de Munchhouse. Il est porté par la société Kaligaz et un exploitant agricole d’Andelnans dans le Territoire de Belfort David Peterschmitt.

La population a eu connaissance du projet en octobre dernier et depuis c’est la mobilisation. Les opposants craignent pour la qualité de l’eau et pour la nappe phréatique.

Une pétition circule avec 800 noms pour réclamer un sursis à statuer sur le projet. Et des habitants de la commune de Munchhouse, un bourg de 1500 habitants, se mobilisent fortement.

Vincent Gugumus le vice président de l’association Hardt environnement explique qu'il "y a une grande inquiétude par rapport au projet. On avait il y a 10 ans un premier projet de porcherie industrielle au même endroit, repoussé pour les mêmes raisons, c'est le sensibilité du sol, la perméabilité, la nappe phréatique juste en dessous" dit-il.

Diminution des zones d'épandage

C’est la protection de la nappe phréatique qui inquiète Anne Bringia la présidente du syndicat d’eau de Munchhouse et environs qui rassemble 4700 usagers : "il y a un risquer de pollution évidente. C'est tous les acteurs de l'eau sur le territoire de la communauté de communes qui s'opposent au projet" estime-t-elle.

Le projet de cette unité de méthanisation fait l’objet d’une double instruction en préfecture, celle de demande de permis de construire et celle au titre d’une installation classée. Le port-parole de Kaligaz et du porteur de projet David Peterschmitt explique que des aménagements ont déjà été faits : "le plan d'épandage va être diminué. Le but c'est d'éviter d'épandre dans les zones les plus sensibles. On a mis des prescriptions particulières sur les sols les plus filtrants pour répondre aux préoccupations des populations" explique le responsable.

La préfecture du Haut- Rhin devrait faire connaitre sa décision dans les prochaines semaines. Le porteur du projet basé dans le territoire de Belfort n'était pas joignable au moment de la réalisation du reportage.