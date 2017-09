Haut-Rhin : Wickerschwihr transforme sa cabine téléphonique en boîte à livres

C'est l'une des dernières cabines téléphoniques d'Alsace. Celle de Wickerschwihr va être transformée en boîte à livres. Un lieu où chacun pourra venir déposer et emprunter des livres gratuitement.

Il n'y a plus qu'une trentaine de cabines téléphoniques en Alsace et elles vont toutes disparaître d'ici la fin de l'année. Celle de Wickerschwihr, dans le Haut-Rhin, va se voir offrir une seconde vie. Elle servira désormais de boîte à livres.

Une page d'Histoire se tourne

Il y a un an, Bernard Sacquépée, maire de Wickerschwihr a été informé par Orange que la cabine téléphonique de son village allait être enlevée : "Ça m'a un peu chagriné, c'est une page d'Histoire qui se tourne" confie le maire. "Surtout que les enfants s'abritent dedans quand ils attendent le bus." Mais il y un mois, une habitante de Wickerschwihr a eu une idée. Pourquoi ne pas transformer la cabine en boîte à livres? Le maire a proposé l'idée à Orange et l'opérateur a accepté.

Un nouvel usage pour fin septembre

La cabine téléphonique commence sa transformation dès lundi. Le téléphone va être définitivement débranché. "Mon bureau donne directement sur la cabine," raconte Bernard Sacquépée. "Ça doit bien faire un an que je n'ai plus vu quelqu'un téléphoner." Une fois le téléphone enlevé, la mairie va installer des étagères. Environ 200 livres pourront être accueillis. "Pour l'instant on ne sait pas si on va laisser les portes, " précise le maire. Si la cabine va être repeinte, cela reste aussi à définir. La boite à livre doit être prête le 23 septembre.