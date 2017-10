Haute-Corse : Les pompiers mobilisés sur huit incendies

Après les 1.600 hectares de végétation détruits en Balagne le week-end dernier, les soldats du feu sont toujours sur le terrain ce jeudi 26 octobre. Huit départs de feu ont nécessité le déploiement d'importants moyens.

C'est sur la commune de Ghisoni que la situation est jugée la plus inquiétante, selon le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Haute-Corse. Le feu s'est déclaré au col de Verde, dans une zone montagneuse et inaccessible aux moyens terrestres. Le dernier bilan fait état de 4 à 5 hectares de végétation brûlés. Mais en raison d'un sensible vent d'ouest attendu dans la nuit, les pompiers se préparent à ce que les flammes se propagent dans une forêt de pins située à proximité. Les Canadair, qui ont travaillé jusqu'au crépuscule, reprendront les largages dès ce vendredi matin.

Toujours dans le centre de l'île, c'est à Canavaggia que les soldats du feu ont dû intervenir ce jeudi. Dans ce secteur là aussi inaccessible aux hommes au sol, le feu a été maîtrisé en début de soirée, après avoir parcouru un peu plus de 10 hectares de végétation.

Dans le haut Nebbiu, à Rutali, le SDIS de la Haute-Corse a enregistré deux départs de feu. Le premier a dévasté 5.000 m² de gros maquis, le second 10 hectares de maquis et de chênes. Deux Tracker venus du continent ont réalisé une quinzaine de largages, permettant de maîtriser le sinistre en fin d'après-midi.