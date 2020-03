Haute-Garonne : 60 agents du courrier et facteurs exercent leur droit de retrait

Une soixantaine d'agents du courrier et de facteurs en Haute-Garonne ont exercé ce mardi 17 mars leur droit de retrait face à la menace du coronavirus, selon le syndicat SUD. Ils réclament plus de mesures de protection.

Selon le syndicat SUD PTT 31, une soixantaine de personnels de la Poste ont exercé leur droit de retrait ce mardi 17 mars, à cause du coronavirus. "Ils entendent les discours de l'état disant qu'il faut rencontrer le moins de gens possible, eux on leur demande tous les jours de croiser je ne sais combien de personnes", explique le responsable syndical départemental, David Gleyses. Parmi les personnels ayant exercé leur droit de retrait, la majorité sont des facteurs.

Pas de gants ni de gel hydroalcoolique

Selon le responsable syndical, le personnel n'a à sa disposition ni de gel hydroalcoolique, ni de gants, ni de masques, ce qui a entraîné ce droit de retrait. "Ils croisent des collègues à moins d'un mètre dans les services, et quand ils partent en tournée ils doivent par exemple toucher des poignées de porte", décrit David Gleyses. Les syndicats réclament donc ce matériel de protection et que "les objets à distribuer soient triés, qu'on ne distribue que le courrier très urgent, en recommandé par exemple".