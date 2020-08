Haute-Garonne : avec le Covid, des "bouchons" dans les auto-écoles pour passer le permis de conduire

Depuis le déconfinement, c'est l'embouteillage dans les auto-écoles françaises. Et la Haute-Garonne n'y échappe pas. En effet, beaucoup d'examens ont été annulés à cause de la crise sanitaire, alors que les jeunes candidats se bousculent cet été pour passer le permis. "C'est pour les études, les départs vers d'autres destinations, oui l'été pour nous est une période non négligeable" explique Yann Thomas, président régional du CNPA, syndicat majoritaire des auto-écoles.

En juin, la préfecture de Haute-Garonne faisait état de 7.000 examens annulés depuis le début de la crise sanitaire. Aujourd'hui, parmi les 200 auto-écoles de la région toulousaine, seulement 20% des candidats environ peuvent passer le permis, estime le syndicat.

Déficit de places d'examen

"Tous ceux qui n'ont pas pu passer leur permis pendant le confinement forment un bouchon, explique Yann Thomas, président régional du CNPA, syndicat majoritaire des auto-écoles. On essaye de les faire passer en priorité, mais la production de places d'examen, qui semble être conséquente de la part de l'administration française, est pour nous un peu légère". Pour preuve, dans ses deux auto-écoles toulousaines, il a besoin d'une vingtaine de places d'examen par mois, avec 60 candidats en attente.

"On a un vrai retard à absorber, observe de son côté également Serge Moustrou, président de l’association de défense des auto-écoles en colère. Il gère trois établissements en région toulousaine. Oui l'administration fait des efforts, mais cela reste insuffisant." Parmi les "efforts", explique-t-il, les examinateurs font passer le permis le samedi matin depuis le déconfinement, et les interrogations orales ont été suspendues. "Cela nous permet de gagner du temps et faire passer plus de candidats" ajoute le professionnel.

"Un plan Marshall" du permis de conduire ?

Sauf qu'aujourd'hui, huit départements de la région dont la Haute-Garonne testent un système de réservation en ligne pour les places d'examen, dans le cadre de la réforme globale du permis. Une expérimentation qui ajoute un problème de plus selon les gérants, avec parfois des problèmes techniques pour enregistrer les dossiers, et des délais rallongés selon eux. "On ne peut pas garantir de places aux candidats comme avant" résume Mohammed Samr, moniteur d'auto-école à Cugnaux et Toulouse.

"C'est la même problématique que le post-bac, c'est-à-dire que les jeunes vont s'emparer de cette question, vous allez les retrouver dans la rue" craint Yann Thomas pour les mois à venir. Tous s'accordent pour réclamer à l'Etat plus de places d'examen, et donc des recrutements d'inspecteurs, voire "un plan Marshall" du permis de conduire.