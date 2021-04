Haute-Garonne : contrôles renforcés ce weekend pour empêcher les départs en vacances

Sur les routes de la Haute-Garonne, les contrôles sont renforcés ce weekend pour dissuader les départs en vacances. Les forces de l'ordre sont là pour y veiller et multiplient les contrôles, notamment, sur les grands axes. Chez nous, c'était le cas ce samedi sur l'A61 au niveau de la barrière de péage de Toulouse-Sud en direction de la Méditerranée.

Les gendarmes ciblent "les véhicules occupés par des familles"

Un escadron départemental de la sécurité routière de la Haute Garonne s'est déployé à sortie du péage. Une quinzaine de gendarmes en gilet jaune fluo contrôlent les attestations, avec une attention très particulière "portée sur les véhicules occupés par des familles" explique le Capitaine Barré, commandant en second.

Systématiquement, les automobilistes contrôlés assurent "ne pas partir en vacances" et présentent une attestation dûment remplie avec comme motif impérieux coché à la case numéro 3 : la garde d’enfants. Visiblement, de nombreux parents ont décidé d’emmener leur progéniture chez les grands-parents.

Traffic routier en baisse

A l'image de cette habitante de Limoges qui se dirige avec ses deux garçons vers Gruissan où vivent papy et mamie. "Mais alors, pourquoi trois bicyclettes sont accrochées sur le porte vélo" demande dans un sourire non dissimulé le gendarme. La jeune maman, gênée aux entournures, ne sait que répondre. Cependant, l'attestation faisant foi, le militaire ne peut la verbaliser. Mais, l’air de rien, il rappelle que le confinement est un effort "collectif et citoyen".

Embarrassée, et un peu honteuse, la jeune maman repart en direction du sud. Le véhicule s’élance sur les trois voies quasi désertes. En effet, le trafic routier est beaucoup plus faible que lors du weekend de Pâques. Visiblement, la plupart des toulousains ont décidé de jouer le jeu et de respecter les règles.