Haute-Garonne : la caserne de Saint-Béat-Marignac désertée par ses pompiers volontaires

Marignac, France

La caserne de Saint-Béat-Marignac dans le sud de la Haute-Garonne vidée de ses pompiers volontaires ! Fin juillet, 19 d'entre-eux ont suspendu leur engagement à cause de dysfonctionnements internes. Le comportement d'un des leurs irriterait. Au début de l'été, une enquête administrative a été lancée mais ses conclusions n'ont relevé aucune faute grave. Les responsables du SDIS 31 proposaient alors une solution d'accompagnement, sans convaincre. Depuis la situation est toujours bloquée. Une réunion doit avoir lieu lundi soir entre les responsables du SDIS 31 et les élus du canton.

Les élus inquiets pour la sécurité des habitants

Il faut dire qu'avec 19 pompiers volontaires en moins, ils sont inquiets. "C'est dramatique parce que notre population n'est pas en sécurité, alerte la maire de Saint-Béat Luce Lagacherie. Si une personne fait un malaise cardiaque, on ne peut pas la secourir immédiatement. Et là, on n'a pas de réponse."

Du côté des responsables du SDIS 31, on se veut rassurant. 4 pompiers professionnels du groupement Sud sont détachés à Saint-Béat-Marignac. "Le résultat en chiffre il est clair, tient à préciser Émilienne Poumirol, conseillère départementale et présidente du Conseil d'administration du SDIS 31. Il y a eu 45 interventions au mois d'août dont 40 qui ont été assurées par les pompiers de Saint-Béat et les renforts sont eux arrivés dans les temps. Donc la sécurité de population est assurée."

4 pompiers déployés en renfort

Elle reconnait néanmoins que cette situation ne peut perdurer indéfiniment. "On est très vigilant pour les sapeurs-pompiers qui continuent à être présents car cela leur demande davantage d'investissements. Ils vont finir par s’épuiser", fait-elle remarquer.

Une nécessite renforcée par les élus locaux qui mettent la pression, ils menacent de rendre leur écharpe tricolore si les responsables du SDIS 31 n'arrivent pas à faire revenir les pompiers désengagés.