Haute-Garonne : la messe de minuit attire toujours autant à Montastruc-la-Conseillère

Montastruc-la-Conseillère, France

C'est une tradition pour les fidèles, la messe de minuit attire toujours autant. Chaque paroisse en célèbre au moins une, même si les horaires peuvent varier. En Haute-Garonne, au nord de Toulouse, à Montastruc-la-Conseillère, ils étaient au moins 450 à s'être donnés rendez-vous dans l'église de la ville pour communier ensemble. Cette année encore, le bâtiment était plein. Certains fidèles sont même restés sur le parvis.

"Chaque année, c'est plus de monde"

"C'est une tradition, cela va avec Noël et ma foi. Je suis un peu déçu d'être arrivé en retard car on est à la porte", explique José un paroissien. Emile qui donne au coup de main à la paroisse pour l'organisation de l’événement est même obligé d'installer un haut-parleur à l'extérieur pour que tout de monde puisse profiter de la messe. "J'ai ajouté des chaises, au moins 150 de plus mais il y a toujours du monde debout. Il y a toujours du monde mais chaque année c'est plus. Ça fait chaud au cœur."

Pour le père Arthur De Leffe, qui officie cette messe de minuit,"c'est un événement toujours exceptionnel. Il y a cette beauté de Noël qui fait que tout le monde a envie de la vivre et intensément. C'est aussi un marqueur pour la vie des fidèles. Ils se reconnaissent ici chrétiens vivant de leur foi", analyse-t-il. Une messe qu'il a placé sous le signe cette année de l'espérance.