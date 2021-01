Haute-Garonne : la préfecture annonce un renforcement des contrôles lors du couvre-feu

Il y a du relâchement dans l'air. Les gendarmes et policiers de Haute-Garonne ont pour consigne de davantage patrouiller et contrôler le respect du couvre-feu à 18 heures dans le département.

En début de soirée, il n'est pas rare du tout de croiser des piétons et des automobilistes dans les rues de Toulouse. La préfecture de Haute-Garonne parle elle-même dans un communiqué ce vendredi 29 janvier d'un "relâchement des comportements" quant au respect des règles du couvre-feu entre 18 heures et 6 heures du matin. Et promet de sévir.

Dégradation sanitaire en Haute-Garonne

Les autorités rappellent que les indicateurs montrent une dégradation de la situation sanitaire en Haute-Garonne, avec un taux d’incidence de 231 pour 100.000 habitants, et un taux de positivité de 7 % réalisés lors des dépistages Covid-19.

110.000 amendes au niveau national

En Haute-Garonne, les contrôles de police et de gendarmerie seront renforcés afin de lutter contre les déplacements non dérogatoires pendant le couvre-feu. Le montant de l’amende pour non respect des mesures sanitaires s’élève à 135 euros pour une première infraction et peut monter jusqu’à 3.750 euros en cas de non-respect répété. Il n'existe pas de statistiques locales mais à l'échelle nationale, le ministère de l'Intérieur a dévoilé dimanche dernier avoir dressé 110.000 procès-verbaux depuis le 15 décembre et procédé à près d'un million et demi de contrôles.

A ce jour, 1.700 personnes sont hospitalisées à cause du Covid-19 en Occitanie dont 400 en Haute-Garonne. Dans la région, les taux d'incidence (6,8% en Occitanie) et le nombre d'hospitalisations sont repartis à la hausse depuis la dernière semaine de décembre.