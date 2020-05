Haute-Garonne : la préfecture autorise la réouverture de certains lacs et points d'eau

Une bonne nouvelle à la veille du long weekend de l'Ascension. Par arrêté du 19 mai, Etienne Guyot, préfet de Haute-Garonne, autorise l'ouverture de certains plans d'eau et lacs du département pour certaines activités. Une ouverture conditionnée au respect de la mise en oeuvre des mesures d'hygiène et de distanciation sociale. Les regroupements de plus de 10 personnes ne seront pas autorisés.

« L’arrivée du week-end prolongé et la réouverture des lacs et des plans d’eau sont propices à un relâchement du respect des mesures sanitaires (ne pas se serrer la main, ne pas s’embrasser et garder ses distances). J’en appelle au civisme de chacun afn d’adopter la bonne attude pour limiter les contacts et la propagaton du virus", précise Etienne-Guyot.

Voici la liste des plans d'eau ouverts et les activités autorisées :