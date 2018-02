Toulouse, France

Des états généraux contre un projet de loi "liberticide"

Pendant trois mois, une vingtaine d'associations haut-garonnaises vont mettre en commun les témoignages, les expériences, les rapports sur la façon dont on traite les migrants dans le département. Objectif : réaliser une synthèse nationale de ce travail les 26 et 27 mai prochain à Paris puis la présenter au gouvernement pour le mettre face aux conséquences de sa politique. Pour la Ligue des Droits de l'Homme, la Cimade ou encore RESF le projet de loi porté par Gérard Collomb développe une "politique du tri, indigne"

Chacun démonte point par point les proposition du ministre de l'Intérieur, jugées irréalistes ou dangereuses pour des demandeurs d'asile qui vont vivre dans une précarité encore plus grande selon ces militants

Réduction du temps de traitement des dossiers et des recours, allongement du séjour en centre de rétention, droit du travail, la Cimade, le cercle des voisins et l'ADDE critiquent le projet de loi Asile et immigration Copier

Demandeurs d'asile ballotés de centre d'accueil en structures d'hébergement, isolés dans des campagnes d'où ils ne peuvent effectuer leurs démarches, des élèves sans papier menacés d'expulsion... Les associations regroupées dans ces Etats généraux des migrations de Toulouse décrivent une situation de "grande précarité", une politique qui ne règle rien selon eux. Il en appellent le gouvernement à une régularisation massive des migrants.

"Le gouvernement ne peut stopper le flux migratoire. D'ailleurs dans les faits, les mouvements de solidarité autour de ces demandeurs d'asile se développent partout, preuve qu'il faut donc arrêter de dire que l'opinion n'est pas prête" martèle Pierre Grenier de la Cimade

Les associations de défense des droits des migrants réclament le retrait du projet de loi qu'elles jugent "indigne" © Radio France - Stéphanie Mora

Les centres d'hébergement Prahda de Roques et du Mirail critiqués

Le RETSER , le réseau des étudiants toulousains en soutien aux exilés et aux réfugiés, viennent en soutien aux migrants en donnant des cours de Français ou en organisant des collectes. Ils interviennent dans plusieurs centres d'accueil dont ceux ouverts l'été dernier à Roques et au Mirail, des Prahda (programme régional d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile). Sept mois plus tard, Paul et Pauline racontent les conditions de vie des migrants hébergés :

"Dans ces centres d'accueil aujourd'hui pour une centaine de personnes il n'y a que deux cuisines, ce sont des chambres d'hôtel où l'on a enlevé les meubles pour mettre un frigo, une table et des plaques de camping gaz donc on attend plusieurs heures pour préparer à manger. De même, il n'y a que deux machines à laver donc ça pose des problèmes d'hygiène. Et puis il y a la promiscuité, les chambres ne font que 7m² où les personnes vivent à deux. Ce sont d'anciens hôtels Formule 1, d'ailleurs le personnel a été requalifié, ils sont devenus assistants sociaux et leur formation qui devait durer 3 semaines n'a duré qu'une seule journée. Ils ne sont que trois pour 100 migrants" Paul et Pauline membre du Retser 31

Les étudiants toulousains dénoncent aussi le manque d'accompagnement social et médical, l'isolement. Des critiques que le directeur régional d'Adoma, la structure qui gère ces deux centres, réfute. François Debelle assure qu'à Roques cinq personnes encadrent les migrants et rappelle que sa structure est régulièrement contrôlée par l'Etat :

"On a mis une équipe qui accompagne les demandeurs d'asile au jour le jour et qui entretient les lieux. Effectivement à l'ouverture on a installé des cuisines provisoires mais depuis on a fait des travaux et on a sept cuisines toute neuves et non pas deux. Pour les machines à laver, on a une machine à laver professionnelle avec une grosse capacité et un sèche-linge. Tout est fait pour que les conditions soient de bonne tenue dans ces centres d'accueil." François Debelle directeur régional d'Adoma

Ces états généraux des migrations sont l'occasion pour les associations de demander encore une foi le retrait du projet de loi Asile et immigration.