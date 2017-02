Haute-Garonne : les maires invités à un stage sur le risque terroriste

C'est une première en France. La préfecture de Haute-Garonne invite les élus des villes de plus de 5.000 habitants à se former aux risques terroristes. Des édiles de moyennes communes qui ont aussi parfois du mal à répondre aux exigences de sécurité quand il s'agit d'encadre un événement populaire.

Il s'agit d'une demi-journée théorique auprès des forces d’intervention où les élus ou leurs adjoints rencontrent à la fois le Raid, le GIGN, l'Armée ou encore les services de déminage pour évoquer les mesures de base pour assurer la sécurité de la population lors d’événements dans leur commune. En tout 400 personnes seront mobilisées sur six demi-journées en février. La première a eu lieu ce 1er février à la 11ème Brigade Parachutiste de Balma (dit "quartier Balma-Ballon").

Les maires ont été invités, pas d'obligation et beaucoup ont préféré envoyer leur adjoint à la sécurité. Ces modules s'adressent aussi à ce que la préfecture appelle les "têtes de réseaux" associatives. Présents ce 1er février, une petite quarantaine de participants, des maires ou adjoints de Fenouillet, Balma, Saint-Orens, Villemur-sur-Tarn, Castelnau d'Estrétefonds, Gagnac-sur-Garonne ou encore Saint-Alban.

L'expérience qui est la nôtre en Haute-Garonne en matière de sécurité lors de grands évènements comme l'Euro-2016 doit être partagée avec les élus des autres communes. La plupart des attentats commis ou déjoués en France ont eu lieu en province, dans de petites villes. On ne peut pas mettre des gendarmes ou des policiers chaque fois qu'il y a un vide-grenier en Haute-Garonne, il faut que les maires connaissent les bons réflexes.— Pascal Mailhos, préfet de la Haute-Garonne

La préfecture préconise l'utilisation de chicanes, ces murets de béton capables d'empêcher par exemple qu'un véhicule fonce dans la foule. © Radio France - Bénédicte Dupont

Des maires qui agissent avec les moyens du bord

L'adjoint au maire en charge de la sécurité à Castelnau d'Estrétefonds lui, s'implique très sérieusement. Michel Wastjer n'oublie pas dit-il que "Mohamed Merah a travaillé à Castelnau". C'est ainsi que bientôt dans sa ville, une sirène sera installée au clocher, elle sonnera sur ordre de la préfecture en cas d’événements graves. Il applique scrupuleusement les consignes de sécurité, comme lors de la fêtes des vins de Fronton, Saveurs et Senteurs, l'été dernier. Plus de 20.000 visiteurs à protéger alors avec les autres maires de l'inter-communalité, ces fameuses chicanes, il les a installées.

Pas vraiment de mise en situation pour ce module, il s'agit surtout d'une demi-journée théorique, de discussions, de rappels des consignes. En guise d'accueil tout de même, les élus ont eu une petite démonstration des dispositions possibles des "chicanes" justement, ces murets en béton qui permettent d'éviter toute intrusion en force, typiquement une voiture ou un camion-bélier.

La préfecture nous demande beaucoup c'est vrai. Alors on mobilise des policiers municipaux ou des élus. Mais moi pour un vide-grenier, je n'ai pas les moyens de mettre des chicanes. On fait avec les moyens du bord, parfois c'est même moi qui donne un coup de main pour la sécurité. — Michel Simon, maire de Gagnac

Alors à défaut de pouvoir mobiliser ces murets en béton, la préfecture suggère des petites astuces comme le fait de placer un véhicule en amont et en aval de la fête pour faire office de barrage. Ou carrément déplacer l’événement dans des rues adjacentes et non pas la place centrale habituelle.

Quand on voit ce qu'il s'est passé dans cette église en Normandie quand ils ont égorgés un prêtre, on ne peut plus croire que ça ne peut pas arriver chez nous.... — Nathalie Gilard, adjointe au maire de Villemur sur Tarn

Les élus suivent déjà un protocole connu, en cas d'alerte. © Radio France - Bénédicte Dupont

Aucun des élus que nous avons rencontré n'ont annulé ou envisagé d'annuler un événement sportif ou culturel dans leur ville. "Ne pas tomber dans la psychose, laisser la vie reprendre le dessus...". L'an dernier en Haute-Garonne, certaines fêtes avaient été menacées d'annulation comme le feu d'artifice de Revel, finalement maintenu. La corrida pédestre de Mirepoix-sur-Tarn avait en revanche été décommandée.