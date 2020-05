Haute-Garonne - Résistance : un nouveau livre pour écrire la fin de l'Histoire au Bois de la Reulle

Les Fusillés du Bois de la Reulle c'est le titre du livre qui vient de paraître sur ces 15 résistants assassinés dans ce bois entre Gragnague et Castelmaurou (nord de Toulouse) en juin 44 par les nazis. Seulement dix avaient été identifiés à la découverte des corps.

En 2006, un groupe de passionnés d’Histoire a décidé de mettre un nom sur les cinq autres victimes. ‘’L’association groupe de recherche des fusillés du bois de la Reulle Gragnague Castlemaurou’’ se créé. Elle lance des appels aux survivants, des analyses ADN sur les ossements, des fouilles dans le bois menées par les gendarmes et l'armée, noue des contacts avec les archives de plusieurs pays d’Europe : entre 2012 et 2017, quatre des cinq résistants seront ainsi identifiés.

Un livre pour trouver la piste du dernier anonyme

Mais il en reste un, encore anonyme. Le groupe de recherche a donc décidé de rééditer à plus large échelle son livre sur cette enquête pour peut-être atteindre la famille de ce résistant. Une nouvelle version de "La mémoire en bandoulière", le premier livre sur ces Fusillés du Bois de la Reulle et l’enquête menée par l’association paru en 2017. La nouvelle version plus étoffée se focalise sur les victimes, leur histoire …

Il n'y aura jamais de dernière chance, ce livre c'est simplement une nouvelle possibilité. Georges Muratet

Malgré les 14 ans d’enquête, le président de l’association Georges Muratet ne se décourage pas : "Il n'y aura jamais de dernière chance, c'est simplement une possibilité supplémentaire que l'on se donne. On reçoit régulièrement des appels, aujourd'hui encore, un homme qui est à la recherche de son papa disparu en 44. C'est peut-être un nom, un prénom, une date de naissance de plus qui nous permet de chercher un peu plus loin. On ne les compte plus les pistes, on les mène à terme mais pour l'instant en échec. Mais c'est passionnant vous savez! Et notre salaire, c'est le sourire de ces familles à qui on dit : 'on a retrouvé votre père, votre oncle...' C'est magnifique".

Un nouvel indice pour identifier le dernier fusillé

Pour l'instant les indices sont minces pour identifier le dernier résistant mais les bénévoles de l'association ont trouvé un autre élément: "sur le registre de décès de la mairie de Castelmaurou, précise Georges Muratet, on se rend compte c'est quelqu'un qui avait son pantalon de pyjama sous son pantalon de ville et qui portait deux chemises dont une était rayé comme une veste de pyjama. Donc on pense que c'est quelqu'un qui a été arrêté dans son lit en pleine nuit"

Un homme tiré de son lit et qui avait sur lui trois mouchoirs en tissus avec un L ou un M brodés dessus. Cela pourrait suffire à retrouver un descendant dont l’ADN correspondrait aux ossements, et clore ainsi une énigme vieille de bientôt 76 ans.

Le livre devrait bientôt se trouver facilement en librairie mais il est aussi accessible en cliquant ici.