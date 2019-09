Haute-Garonne : une maire part en guerre contre les ventes d’alcool à la demande à domicile ou sur la place du village

Pechbonnieu, France

Alors que les accidents mortels de jeunes conducteurs dus à l'alcool au volant sont en forte augmentation, la maire de Pechbonnieu au nord de Toulouse a décidé de s’attaquer à un phénomène en pleine expansion : les ventes d'alcool "flash" livrées à domicile, ou même sur la place du village. Ces sociétés de livraison d'alcool à domicile qui ont pignon sur rue sur internet sont connues de tous les jeunes. Elles livrent des bouteilles d'alcool à la demande toute la nuit, à domicile, mais parfois aussi sur le domaine public.

Une vente d’alcool à la sauvette

-Ce Vendredi soir, il était minuit, une de ces sociétés est venue faire sa livraison d’alcool sur la place du village - témoigne la maire de Pechbonnieu – Sabine Gel-Gomez

La maire de Pechbonnieu s'indigne de la vente d'alcool la nuit sur la place du village, en face de la mairie © Radio France - Olivier Lebrun

La maire de Pechbonnieu - Sabine Gel-Gomez s'indigne : "un jeune est mort le lendemain matin" Copier

« Des jeunes déjà alcoolisés pour certains, des jeunes mineurs, sans faire de distinction, ces jeunes sont repartis avec leurs sachets remplis de bouteilles d’alcool. Le lendemain matin, je me lève, et là je vois dans le journal qu’un jeune de Lapeyrouse-Fossat s’est tué dans un accident , au nord de Toulouse. Je me suis dit qu’il n’était plus possible d’accepter ce genre de pratique. On ne peut pas nous demander à la fois de faire de la prévention, de la sensibilisation aux dangers de l’alcool, et tolérer quelque chose qui semble légal, c’est-à-dire la vente d’alcool à des majeurs ou à des mineurs, sur la place du village. »

La maire de Pechbonnieu s'indigne sur sa page Face Book - Face Book

De l’alcool à volonté toute la nuit

Tous les jeunes vous le diront, le samedi soir, si on manque d'alcool, c'est simple comme un coup de fil : « Généralement quand on est en soirée, si on manque d’alcool, on les appelle, ils viennent avec leur véhicule, ils nous livrent devant la maison, ou sur la place. Il nous livre même les glaçons avec. »

On peut les appeler quatre fois dans la soirée, y a pas de limites – une jeune toulousaine

"Apéro Toulousain", "Apéro Speed", officiellement, personne ne livre l'alcool sur la place du village, officieusement, ces sociétés laissent entendre qu’ il peut y avoir des livraisons « groupées » sur la voie publique.

La vente d'alcool à la demande : open bar toute la nuit Copier

"Normalement non, ça ne peut pas être sur une place de village, ça doit être à une adresse , c’est de 17h à 5h du matin en ce qui nous concerne - explique Frédéric Beaudoin, le patron "d'Apéro Eclair"

Si vous discutez avec les forces de l’ordre, elles sont tout à fait pour ce genre de service parce que ça évite que des gens prennent le volant. Ils consomment chez eux de l’alcool, mais ils ne prennent pas le volant - le patron d’Apéro Eclair

Un appel aux autorités

La vente d’alcool sur la place publique sans autorisation est interdite. A Toulouse, la vente d’alcool est strictement interdite dans les magasins et les épiceries de nuit après 22 heures.

« Les maires prennent des arrêtés pour interdire la vente d’alcool sur la voie publique, mais le problème est à un autre niveau estime la maire de Pechbonnieu. Ces sociétés qui vendent de l’alcool sont répertoriées sur internet, c’est un commerce tout à fait légal, mais il y a des dérives. Il faut vraiment une réglementation qui oblige ces sociétés à ne pas vendre de l’alcool partout, n’importe où sans se préoccuper à qui elles vendent, et comment elles vendent, ce n’est plus possible. »

La maire de Pechbonnieu a donc alerté le Préfet, et le procureur sur cette livraison d'alcool "open bar" tout à fait légale.