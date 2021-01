Haute-Garonne : une troisième prison à Muret car "il y a 150 matelas au sol à Seysses"

Johann Reig, le secrétaire général adjoint UFAP Occitanie, réagit à l’enquête publique qui vient de débuter pour la troisième prison en Haute-Garonne.

France Bleu : D'abord pourquoi il faut absolument une troisième prison en Haute-Garonne ?

Johann Reig : Le manque de place au niveau des détenus est criant. Dans notre région ou ailleurs. C'est le cas dans les maisons d’arrêt surtout. Sur Seysses, vous avez 150 matelas au sol dans la prison.

France Bleu : On ne crée donc pas 600 nouvelles places de prison ?

Johann Reig : Non, ça va permettre de désencombrer les prisons aux alentours. Notamment, les petites prisons qui sont surpeuplées. Et ça va permettre d’avoir de meilleure condition de travail. On nous annonce une maison d’arrêt mais rien n’est arrêté. Cela peut changer au dernier moment. Mais nous avons besoin de maison d'arrêt.

Décision politique

France Bleu : Est-ce qu'il n'aurez pas plutôt fallu construire la nouvelle prison sur un site pénitentiaire ?

Johann Reig : Ce ne sont pas des décisions qui nous incombent. Ce sont des décisions politiques. Mais pour nous c’aurait été mieux.

France Bleu : Le maire de Muret dit que l'Etat n'a pas évalué l'impact global que cette troisième prison aura sur sa commune. Vous arrivez à comprendre que cela puisse être préjudiciable pour une commune?

Johann Reig : Je serais à sa place, je verrais plutôt l’impact économique. Ce sont 340 familles qui vont consommer sur place, autour, et qui vont prendre des logements pas loin. Ce sont des gens qui vont faire vivre le territoire.

La pandémie dans les prisons

France Bleu : Est-ce qu'il y a de gros cluster de coronavirus sur les prisons de la région ?

Johann Reig : A Seysses, il y a eu quelque chose mais l’ARS n’a pas parlé de cluster. Les choses ont été endiguées avant. Le problème, c’est que toutes les entrées qui devaient se faire à Seysses sont déplacées à Montauban qui est déjà surchargée. Les entrées sont gelées. Le problème c’est qu’on reporte les difficultés ailleurs.

France Bleu : La contrôleure générale des lieux de privation de liberté demande "une stratégie de vaccination spécifique" en prison vous êtes d'accord avec ça ? Il faut élargir la vaccination en prison?

Johann Reig : Il faut vacciner les plus fragiles. Il faut prioriser. Du côté du personnel nous avons du gel, des masques. Mais le télétravail n’est pas assez utilisé au sein des prisons.