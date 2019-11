Haute-Gironde : 14 maires demandent des comptes à Orange

Les maires de 14 communes de la communauté de communes de l'Estuaire (nord Gironde) ont envoyé une lettre à l'opérateur Orange pour se plaindre du mauvais réseau de téléphonie et d'Internet.

Gironde, France

Les maires de Haute-Gironde n'en peuvent plus des problèmes de téléphone et d'Internet ! Alors que la 5G va bientôt s'installer un peu partout en France, les habitants des communes au nord du département en sont encore à espérer pouvoir utiliser leur téléphone portable et Internet chez eux.

14 maires des communes de l'Estuaire ont envoyé une lettre à Orange, jeudi 21 novembre, pour lui demander des comptes.

Philippe Plisson, maire de Saint-Caprais-de-Blaye et président de la communauté de communes de l'Estuaire est à l'origine de cette missive. Selon lui, les communes rurales sont laissées à l'abandon, surtout depuis la privatisation de France Télécom (devenu Orange en 2004).

Pour Eric Le Blanc, le directeur chez Orange des relations avec les collectivités locales pour la Gironde, il est normal que le réseau semble moins bon aux habitants.

Chaque année, Orange injecte environ 500 millions d'euros sur le réseau national pour l'entretenir.

La liste des 14 communes signataires de la lettre envoyée à Orange :

Saint-Androny, Reignac, Anglade, Braud-et-Saint-Louis, Cartelègue, Eyrans, Etauliers, Val-de-Livenne, Mazion, Pleine Selve, Saint-Aubin-de-Blaye, Saint-Seurin-de-Cursac, Saint-Palais et Saint-Caprais-de-Blaye.