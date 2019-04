Haute-Loire : 56 nouveaux pylônes pour la téléphonie mobiles d'ici 2025

D'ici 2025, 56 nouveaux pylônes seront installés en Haute-Loire pour permettre d'améliorer la couverture en téléphonie mobile. C'est la préfecture et de conseil départemental qui choisiront les sites qui en ont le plus besoin.

Vals-prés-le-Puy, France

Il y a un peu plus d'un an, l'État et les opérateurs de téléphonie mobile ont signé un accord appelé le New Deal pour améliorer la couverture mobile, et cela commence à entrer en application. 56 nouveaux pylônes doivent être installés d'ici 2025 en Haute-Loire.

C'est la préfecture et le département qui vont obliger Orange, Bouygues, Free et SFR à choisir tel ou tel site. La couverture des axes routiers et ferroviaires d'envergure nationale est une obligation. Mais d'autres critères ont également été retenus : la sécurité, le développement économique, le développement touristique, et le nombre d'habitants.

Jusqu'à 2025, la Haute-Loire a droit à l'installation de sept pylônes par an, soit 56 en tout. Ce qui ne sera pas forcément suffisant pour couvrir complètement l'ensemble de département, dont la géographie vallonnée favorise les zones blanches et les zones grises.

Les communes qui souhaitent être candidates à l'accueil d'un nouveau pylône peuvent joindre l'équipe technique de Haute-Loire par mail : telephonie43@hauteloire.fr. Pour le moment trois sites ont été retenus : Araules, Monastier sur Gazeilles et Alleyras.