Haute-Loire : deux détenus de la prison du Puy-en-Velay participent à un challenge culinaire

Ce samedi 19 juin, à l'Institut Paul Bocuse de Lyon, ils vont devoir sortir le grand jeu. Deux détenus de la prison du Puy-en-Velay, en Haute-Loire, participent à la finale du concours culinaire inter-prisons organisé par les services pénitentiaires d'Auvergne-Rhône-Alpes. Ils ont été sélectionnés parmi six autres détenus qui suivent la formation de Daniel Lopez, formateur en cuisine au GRETA du Velay. Il nous parle de ce challenge.

Une finale à l'Institut Paul Bocuse de Lyon

Les élèves de Daniel Lopez, comme il les appelle, sont impatients de briller en finale. "Ils ont les dents qui touchent le sol, je vous l'annonce, sourit Daniel Lopez. Ils sont motivés comme jamais !" La finale se tient à l'Institut Paul Bocuse, à Lyon, "chez Monsieur Paul, comme on l'appelle chez les cuisiniers" souligne Daniel Lopez, très fier de voir ses élèves dans ce haut-lieu de la gastronomie.

Le formateur participe à son deuxième concours après une participation en 2019. Il va assister aux performances de ses élèves, dès 8 heures, chargés d'exécuter un menu complet. Ils vont devoir proposer une entrée libre, et réinventer le plat principal ainsi que le dessert imposés par le chef étoilé Michel Portos. "Les élèves ne réalisent pas ce qui les attend. Ils sont dans leur cellule, là, et quand ils vont atterrir, ça va être un grand moment. Ils vont être comme des petits enfants, dans leur veste de cuisine et leur tablier, et là je vais les coacher, comment dire ? Façon Didier Deschamps !"

"Je vais les coacher, comment dire ? Façon Didier Deschamps !" Daniel Lopez, formateur cuisine à la prison du Puy-en-Velay.

Les autres candidats à la finale viennent des maisons d'arrêt de Bonneville, Moulins-Yzeure, et de Riom, qui présente pour l'occasion une brigade féminine.

Une manière de préparer la sortie de prison

Le concours est loin d'être un aboutissement. L'objectif affiché est bien d'encourager la réinsertion des détenus, en leur apprenant un métier très recherché en ce moment. "Certains vont pouvoir intégrer les cuisines de la maison d'arrêt, après mon départ en juillet", indique Daniel Lopez. D'autres poussent la passion plus loin : "l'un de mes élèves est venu terminer sa formation avec moi après sa sortie de prison, raconte-t-il. Il a obtenu son CAP, a travaillé pour deux ou trois restaurants, et maintenant il se forme en pâtisserie."

Mais Daniel Lopez le dit lui-même : cet exemple de réinsertion ne concerne qu'une "infime partie" de ses élèves. Pour autant la formation qu'il dispense garde toute son importance : "pour apprendre à travailler ensemble, à écouter les autres. Quand ils sont en cellule, les élèves sont tout seuls, mais quand ils poussent la porte de la cuisine, c'est un autre temps qui commence." Une formation cuisine très demandée à l'intérieur de la prison du Puy-en-Velay : chaque année, Daniel Lopez doit refuser des candidats.