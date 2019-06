Haute-Loire : l'hommage à Basse-en-Basset pour Tristan, Bastien et Maxime 4 ans après leur mort

Bas-en-Basset, France

4 ans jour pour jour après la mort de Tristan, Bastien et Maxime, des centaines de personnes sont venues leur rendre hommage, à Basse-en-Basset en Haute Loire. Elles se sont réunies au square des anges c'est là que les trois garçons avaient l'habitude de jouer au football. Des dizaines de ballons gonflables ont été jetés en la mémoire de ces trois jeunes très appréciés du village. Ils sont morts le 13 juin 2015 après une explosion dans une maison abandonnée. Après plus de trois ans d'enquête, le parquet du Puy-en-Velay a décidé de classer l'affaire sans suite l'année dernière. Les familles des victimes ne sont pas satisfaites de cette décision, elles ont porté plainte contre X, mardi 24 avril 2019, pour homicide involontaire.

Corentin un ami de Maxime ne s'en remet toujours pas : "on y pense toujours dans un coin de notre tête, c'est comme si on était blessé au fond de nous mais on vit avec même si c'est très dur aujourd'hui parce que c'est la date anniversaire de leur mort". Valérie habite le village de Basse-en-Basset "c'est un accident tragique, il y aura toujours beaucoup d'émotions, parce que tous leurs amis seront toujours présents, ce sont trois garçons qui étaient appréciés". Les amis et la famille des trois garçons vont créer une association pour la mémoire de Bastien, Tristan et Maxime, elle sera nommée BTM.

Alain Saez a perdu son fils maxime lors de l'explosion. Il aimerait que la justice rouvre l'enquête car pour lui tout n'a pas été fait pour trouver les coupables. "On aimerait que le bornage téléphonique soit exploré, on se rend compte que dans toutes les affaires le bornage téléphonique permet d'avancer. Il y aussi des traces d'ADN qui ne sont pas à nos enfants, on aimerait que ces traces soient comparées avec l'ADN des jeunes qui avaient l'habitude d'aller dans cette cabane. Enfin il y a un jeune qui est appelé le chimiste, il faut qu'il soit interrogé."

Les parents des trois victimes ont porté plainte contre X pour homicide involontaire © Radio France - Fabrice Hawkins