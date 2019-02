Haute-Loire : l'installation de nouveaux radars reportée

Le Puy-en-Velay, France

Il n'y aura pas de nouveaux radars sur les routes de Haute-Loire dans les prochains mois, voire même au cours de l'année 2018. En septembre dernier, le Préfet avait annoncé avoir demandé au gouvernement 80 radars supplémentaires pour le département afin de lutter contre une accidentologie particulièrement forte en Haute-Loire. Mais ce plan est reporté. Car depuis le lancement du mouvement des gilets jaunes, de nombreux radars ont été détériorés voire détruits en Haute-Loire (qui se situe sur ce point dans la moyenne française).

En tout, 20 radars fixes et 4 radars autonomes ont été détériorés pour un coût de 1 560 000 euros. Actuellement, seuls 9 radars sur les 29 sur département fonctionnent.

"La priorité est de remplacer les radars détruits" selon Yves Rousset, Préfet de Haute-Loire Copier

Pour autant, certains radars, qui ont été recouverts de peinture, ne prennent plus en photo les plaque d'immatriculation des véhicules mais continuent à enregistrer les excès de vitesse. Si on compare novembre-décembre 2017 à novembre-décembre 2018, on s'aperçoit que certains automobilistes ont profité de la situation pour écraser le champignon : 13 455 excès de vitesse sur la période en 2018 contre 6 443 en 2017. Une augmentation de plus de 200%.

Pour Yves Rousset "les personnes qui dégradent les radars (...) peuvent être la cause de morts sur la route". Copier

Selon l'observatoire national interministériel de la sécurité routière, sans ces destructions de radars, 60 vies supplémentaires auraient pu être épargnées entre novembre et décembre 2018 en France. En revanche, la Préfecture de Haute-Loire n'a pas fait de projection locale. Mais elle rappelle qu'entre 1995 et 2005 7 personnes ont été tuées sur la nationale 2 entre Brioude et le Puy-en-Velay. Aucune depuis l'installation du radar de Vazeilles-Limandre en 2006.

La Haute-Loire compte en tout 25 radars automatiques (22 fixes, 2 fixes discriminants VL/PL, 1 radar vitesse moyenne) et 4 radars autonomes. En 2018, 29 personnes ont été tuées sur les routes de Haute-Loire contre 12 en 2017 (+17%). Le pire chiffre depuis 2009. Le nombre d'accidents a augmenté de 6.6%, le nombre d'accidents mortels de 15%. Plus de 4 fois sur 10 vitesse est mise en cause dans les accidents mortels. Mais la présence de l'alcool est également en augmentation.