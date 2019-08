Haute-Loire : le Puy-en-Velay se prépare à fêter l’Assomption

Entre 10 000 et 15 000 personnes sont attendues dans les rues du Puy-en-Velay en Haute-Loire entre ce mercredi et le jeudi 15 août, pour fêter l'Assomption et célébrer la Vierge Marie.