Depuis le 19 septembre et un orage qui a coupé les lignes, les habitants de Saint-Jean-Lachalm et ses alentours (Sanssac, Séjallières et Le Villard) n'ont plus de téléphone ni de wifi. Et malgré de nombreux rendez-vous et réclamations, la situation n'a toujours pas bougé.

Haute-Loire : le village de Saint-Jean-Lachalm et ses alentours "coupés du monde" depuis un mois et demi

C'est un confinement qui dure depuis très longtemps pour la quarantaine de foyers (représentant environ 300 habitants), répartis entre quatre villages de Haute-Loire. Il y a un mois et demi (le 19 septembre précisément), la foudre a coupé les lignes à Saint-Jean-Lachalm et ses alentours (Sanssac, Séjallières et Le Villard), à une vingtaine de minutes du Puy-en-Velay.

Plus de wifi ni de téléphone fixe

Les habitants ne peuvent plus utiliser le téléphone fixe ni leur wifi, et doivent se reposer sur la 4G de leurs téléphones, quand ça fonctionne, c'est-à-dire uniquement à l'extérieur. Malgré les sollicitations et les appels auprès de l'opérateur téléphonique Orange, rien n'a été fait et les habitants commencent à trouver le temps long, surtout pendant l'actuel confinement. Ecoutez le témoignage de Joël Peyronnial, qui vit à Saint-Jean-Lachalm.

Joël Peyronnial, habitant de Saint-Jean-Lachalm, touché comme environ 300 personnes par cette panne qui dure... Copier

Les habitants auraient souhaité faire une action, mais comme le dit Joël Peyronnial, "avec le confinement, il n'y a plus personne qui passe, donc c'est compliqué de se faire entendre". Alors chacun prend son mal en patience...